Išao sam sa Norom u prodavnicu jer nju mrzi: Luka nastavlja da blati Aneli i najstrašnije udara na njeno majčinstvo! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Luka Vujović nastavio je da blati Aneli Ahmić za vreme reklama, a žestoko je udario i na njeno majčinstvo i ophođenje prema maloj Nori.

- Ona spominje tvoje dete, sram da je bude. U prodavnicu sam išao sa njenim detetom jer nju mrzi. Ona treba da bude zahvalna jer ima Groficu i što čuva dete. Ona je meni sve radila krišom. Ja se čudio šta neće da ide kod Biljane posle veridbe, a ona se sve vreme dopisuje. Ja sam njoj govorio da idemo uveče oko 10 da spavamo, da imamo normalan život. Ona će tebe da vređa i mene da ponižava - govorio je Luka.

- Ona je meni rekla da Aleksej stavi slušalice i sluša naš s*ks - dodala je Anita.

- Ona se dere na majku, ma neću ni da pričam. Žao mi je Grofice, može da me proziva koliko hoće. Sita je prema meni bila top, a sad me blati i to snimanje. Ako je snimala neka izbaci snimak kad je bila veridba i kad me je smirivala zbog situacije koju sam našao u porukama. Neka pokažu svetu ko su - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić