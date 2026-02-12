AKTUELNO

Zadruga

Išao sam sa Norom u prodavnicu jer nju mrzi: Luka nastavlja da blati Aneli i najstrašnije udara na njeno majčinstvo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Luka Vujović nastavio je da blati Aneli Ahmić za vreme reklama, a žestoko je udario i na njeno majčinstvo i ophođenje prema maloj Nori.

pročitajte još

ŠOK PRIZNANJE: Aneli otkrila da je uhodila Janjuša dok je bila sa Lukom u vezi, on pukao i izneo novu dozu prljavog veša! (VIDEO)

- Ona spominje tvoje dete, sram da je bude. U prodavnicu sam išao sa njenim detetom jer nju mrzi. Ona treba da bude zahvalna jer ima Groficu i što čuva dete. Ona je meni sve radila krišom. Ja se čudio šta neće da ide kod Biljane posle veridbe, a ona se sve vreme dopisuje. Ja sam njoj govorio da idemo uveče oko 10 da spavamo, da imamo normalan život. Ona će tebe da vređa i mene da ponižava - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je meni rekla da Aleksej stavi slušalice i sluša naš s*ks - dodala je Anita.

pročitajte još

Ako je Milica posle svega ušla u kuću... Terza zbog Sofije hoće da ide protiv porodice, progovorio o braku i deci! (VIDEO)

- Ona se dere na majku, ma neću ni da pričam. Žao mi je Grofice, može da me proziva koliko hoće. Sita je prema meni bila top, a sad me blati i to snimanje. Ako je snimala neka izbaci snimak kad je bila veridba i kad me je smirivala zbog situacije koju sam našao u porukama. Neka pokažu svetu ko su - nastavio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne prestaje da je blati: Luka jedva dočekao da ocrni Aneli kod Anite i Mine! (VIDEO)

Zadruga

To je bolesnički i izdajnički: Bebica nastavlja da blati Gastoza punom parom, prizvke niže jednu za drugom! (VIDEO)

Domaći

Raskrinkao sve do srži! Alibaba priznao da žali Aneli, otkrio da je Luka i dalje voli, pa obelodanio sve o navodnoj aferi Anite i Relje: Istina je, al

Zadruga

Bio bi i sa Sunčicom da dobiješ poklone! Uroš sastavio Anđela, Anitu i Aneli SA CRNOM ZEMLJOM, nema nameru više da im ide niz dlaku! (VIDEO)

Domaći

Gledam da ga kuliram: Asmin ne može da podnese Lukino mešanje u njegov odnos sa Norom, pa udario na higijenu učesnika! (VIDEO)

Zadruga

Odmah bi mi zabranila da je viđam: Terza uveren da će mu Milica napraviti pakao ako bude išao na more sa Sofijom, preko suda rešio da se bori za ćerku