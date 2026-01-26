AKTUELNO

Bio bi i sa Sunčicom da dobiješ poklone! Uroš sastavio Anđela, Anitu i Aneli SA CRNOM ZEMLJOM, nema nameru više da im ide niz dlaku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik.

Uroš Stanić dobio je reč i naveo tri najnepoštenije osobe u Beloj kući po njegovom mišljenju.

- Prva osoba Anita, nije me ispoštovala, dve godine sam ginuo za nju, branio sam je od svih, ulaskom ovde me je razočarala, govorila da je boli k*rac što sam je branio psovala mi je majku. Ja tebe nisam izdao, za Relju Popovića sam samo dokazao. Ti niti prilaziš da popričamo, to nisi smela da dozvoliš, bio sam ti kući, ti si moju porodicu upoznala, makar sam malo poštovanja zaslužio. Druga osoba je Aneli, ona ne poštuje sebe kao ženu, kao majku, ne poštuje svoju porodicu, sestru, majku a prvenstveno svoje dete. Sestra je ginula za nju, a ona brže-bolje završila sa Asminom, zarad piva si se ljubila sa Asminom. Pokazuje nepoštovanje i prema svom fejk dečku Anđelu. Barem izglumite i dočarajte narodu, iskopirajte Anđela i Anitu iz sedmice. Ali ti bi i sa Sunčicom bio drugar da dobiješ poklone, tako si ušao u vezu i sa Sandrom Rešić, pa si je šutnuo a šampanjac popio - rekao je Uroš, a potom dodao:

- Treća osoba je Murat, nisi pošten prema Anđelu, flertuješ sa devojkama a budućeg dečka Anđela praviš ljubomornim - rekao je Uroš.

