Odglumi makar da ti je krivo: Hana plače kao kiša, traži bar mrvicu zaštite od Neria! (VIDEO)

Nije joj lako!
Tokom emisije "Nominacije" došlo je do svađe između Hane Duvnjak i Asmina Durdžića. Asmin je kao nikad do sad izvređao Hanu, a ona se odmah rasula od plakanja jer je Nerio nije obranio.
- Ja sam poludeo i izgoreo, ja s egrozim na te momente. On tek sad ustaje. Ti se smeješ jer on govori da će j*bati njenu majku zarad roijalitija -rekao je Uroš.
- Ništa nisi rekao - rekla je Hana.
- Odglumi makar da ti je krivo - rekao je Uroš.
- Je l' tebe njega strah? - pitala je Hana.
- Jeste ponekad - rekla je Hana.
