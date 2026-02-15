Haos na dva fonta: Pljušte najteže uvrede između Bebice i Luke, Janjuš i Matora svojim obračunom zatresli kuću! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Nenadu Macanoviću Bebici.

- Ovo sa Majom sam ti rekao da je blam. Druženje sa Lukom nije iskreno i realno. Pokazao si sujetu i kompleks kad si rekao da Janjuš ne može da bude neko koji vrti sedam riba ovde. Luak je ovu devojku birao za verenicu i hteo je da mu rodi dete. Njena ćerka će da gleda da je ona bila drogirana - rekao je Bebica.

- A šta je moje dete gledalo? Ti si govorio da je k*rva i dr*lja i da treba da joj se uzme dete - vikao je Luka.

- Anelino učešće je najgore ove sezone. Sve što radi sada nije radila dve sezone. Možda je baš ovo ona, nisu tu Marko i Mića toliko da je drže pod kontrolom. Sve smo već čuli i komentarsali, samo da vidimo šta je istina. Oni kao roditelji se bore ko je gori - rekao je Bebica.

- Svi ispadaju smešni koji biraju stranu,a strana ne postoji. Ja bih branila da neko drži stav i ima karakter. Oni dopuštaju da se između njih ne priča. Za mene nijedno od ovih osoba nije dobra. Ovde smao dete ispašta!

- Ja je nikad neću vređati! - istakao je Janjuš.

-Ja pričam da Aneli ne može da bude kriva za vaša loša drugarstva. Samtram da se Janjuš folira kao i Asmin. Kako možeš da budeš druga sa njima? Asmin i Aneli su se oboje degradirali i pop*šali po porodicama. S*re mi se od ljudi koji biraju stranu jer trenutno strana ne postoji. Gledaju ko će prvi da pogreši. Ostavljam Asmina jer mi je dva puta odogovrio slično ovako kao Janjuš, a ja u svojim izlaganjima ne ponižavam ljude - rekla je Matora.

- Sedi dole i bulji u nju kad kažu da si najzaljubljenija. Koga ti da komentarišeš mali keepcu?! - vikao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić