Haos u Beloj kući! Najbrutalnija svađa Luke i Janjuša, pljušte žestoke uvrede: Anđelo se umešao i dodatno raspalio vatru jednom rečenicom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li je moguće da si juče onoliko poludela zbog Maje? Čemu drama?

- Nisam poludela zbog Maje. Čak i ja bacam fore za njih dvoje, imam problem samo kad je iza mojih leđa. Radi se o spletkama, ne o Maji. Ja sam ceo dan danas preplakala, osetim se zaista loše. Mene remete komentari, nesigurna sam. Naša ćerka će se zvati Nia Aleksija - rekla je Anita.

- Za mene je ostavrena žena koja ima za sebe cilj i zna za sta se bori. Ona mora da shvati da ja nisam bio srećan u osnosu sa Aneli. Ja imam neki osećaj da je to to što se tiče nas. Ako zatrudni neću bežati od toga. Ona je meri rekla da bi bila najsrećnija da sad zatrudni. Zašto ženo nemaš samopouzdanje? S ibzirom da je pobedila treba da ima samopouzdanje - rekao je Luka.

- Za svaku vezu treba vremena da neke stvari legnu - rekao je Mićo.

- Aneli ne provocira više, nemam problem sa njom - rekla je Anita.

- Meni je ona najlepša devojka u kući. Ona ne treba da se vodi pitanjem gledalaca da joj pumpaju ego, nego da sama zna da je to činjenica i da je istina - rekla je Maja.

- Istina je da je lepa i zgodna i to stoji. Ja sam sad trebao da imam dve zgrade pa nemam. Bio sam budala. Ovaj njen odnos nema veze sa tim što je lepa i zgodna. Ti nemaš nijednog stava i do kraja ćeš biti zvečka. Ponašaš se kao da nisi mupkarac. Ako nisi uradio nešto, a da te neko ucenjuje da li ćeš ići na žurku, tu se okreneš i odeš ako nisi kriv. Ti sve rešavaš se*som - rekao je Janjuš.

- Ti si folirant koji je je*ao sve. Možeš napolju da mi pu**š k*rac - rekao je Luka.

- Dok sam nap*šavao tebe on je sedo i ćutao, ajde i sad ćuti! - rekao je Janjuš.

- Došao sam minut pred kraj. Napolju možeš ku*ac da mi puš*iš - rekao je Luka.

- On se folira za sve - skočila je Anita.

- Komentariše naš se*s, a imao je brutalan s*ks sa Majom! - vikao je Luka.

- Ovo je Elita 9, sad se to komentariše - rekao je Janjuš.

- Juče je Janjuš bio realan - rekao je Anđelo.

- Svi koji su bili protiv naše veze bili su u pravu. Ispao je najveći sukob tad između Anđela i Janjuša. Izašao je iz rijalitija i pljuvao Anđela, a sad su dobri - rekla je Anita.

- Dođi Terzi plači, pi*ko jedna usr*ana - vikala je Milena.

- Šta sam ja tebi sad rekao drugačije? Tako će ti biti svaki dan! - vikao je Janjuš.

- Ne mogu da raskinem, ona se meni izvinila - rekao je Luka.

- Ti si jedini koji za dva meseca dve žene pravi dete - rekao je Mića.

- Osam godina nisam bio tu, normalno da ću sa 37 godina da pravim dete - rekao je Luka.

- Janjuš tebe komentariše na isti način, samo ti se sad skupio svaki problem koji imaš sa njom - ubacio se Filip.

- Ne! - vikao je Luka.

- Ne rešavatae probleme, biće vam samo gore. Ona nema samopouzdanje. Ona i da bude mis sveta isto će da se ponaša u vezi. Ja nisam znao da j eona ovakva! - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić