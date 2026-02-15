Ti si jedina riba koju Filip nije hteo ni pijan da j*be: Najveće ponižavanje Boginje do sad, posle ovih reči ništa neće biti isto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Boginji.

- Meni je žao kad vidim da plače. Sama je kriva i sama je birala. Prave je ludačom i budalom. Ne mislim da je loš čovek, ali tako se ovde pokazuje. Asmin vređa i ponižava žene. Koliko god da si zaljubljen u nekoga ne smeš da pdoržavaš nasilje. Kakva god da je Aneli treba da se spusti lopta. Hoćeš da dođe dete ovde, da proliješ lažne suze - rekla je Boginja.

- Ti si jedina riba koju Filip nije hteo ni pijan da j*be - rekao je Asmin.

- Ja ću da pošaljem ovu fejkaru - rekla je Boginja.

- Aneli, ti si stajala na Miličinu stranu i govorila da znaš kako ti je bilo kad si bila trudna, pa sis amim tim mene gazila. Ja neću tebe gaziti. Asmine, nikad nisi odvajao mene od Terze, gledaš da ne budeš nametljiv, pazio si na svaki korak. Ja bih te sčuvala i imam lepo mišljenje o tebi - rekla je Sofija.

- Aneli ti sve izvrneš u svoju korist. Mislim da bi sledeću godinu trebala da odmoriš i da dođeš sebi. Asmine ti si ovde u haosu sa svima za stolom i onda odeš tamo i spustiš loptu - rekao je Filip.

- Ti nisi mupkarac za mene! Jedino da i ja obučem tangice. Nemaš to da azštitiš druga ili da zaštitiš neku devojku - rekao je Asmin.

- Ti si mene uvek isto komentarisao. ne vidim da je ljubomora zbog Maje. To je moj stav i ja ga nikad neću promeniti. Jedini problem je što su sve devojke ovde. Ako ja ustanem i kažem da sam kriv, a on ustane i kaže da nisam muškarac, kako on mene može da ponizi tako. Ja sam svestan šta radim i šta je dobro ili loše. Poslaću Asmina zbog situacije u kazinu - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić