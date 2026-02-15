Okreće novi list u životu: Terza spreman na VELIKU PROMENU u životu, Sofija mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

Opa!
Sofija Janićijević je danas promenilla boju kose, te je došla kod Terze kako bi mu se pohvalila, a on je odmah došao do nove ideje.
- Jao ja sam sad srećna ponovo. Matora kaže da je mnogo bolje - rekla je Sofija.
- Dođe mi na keca da se ošišam - rekao je Terza.
- Dušice možemo li mom dečku da stavimo samopotamljivanje na lice? - pitala je Sofija.
- Da li da skinem sve kosu? - pitao je Terza.
- Imao kosu do d*peta ili ćelav ja te volim i sviđaš mi se - rekla je Sofija.
Autor: A.Anđić