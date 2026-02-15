AKTUELNO

Zadruga

Okreće novi list u životu: Terza spreman na VELIKU PROMENU u životu, Sofija mu dala vetar u leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija Janićijević je danas promenilla boju kose, te je došla kod Terze kako bi mu se pohvalila, a on je odmah došao do nove ideje.

- Jao ja sam sad srećna ponovo. Matora kaže da je mnogo bolje - rekla je Sofija.

- Dođe mi na keca da se ošišam - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dušice možemo li mom dečku da stavimo samopotamljivanje na lice? - pitala je Sofija.

- Da li da skinem sve kosu? - pitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imao kosu do d*peta ili ćelav ja te volim i sviđaš mi se - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić

