Ne bi joj bilo lako: Maja indirektno najavila rat s Aneli, pa pokazala da ne može bez Alibabe! (VIDEO)

Preokret!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Maju Marinković koja je progovorila o svom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Majo, kakav si haos napravila? - upitao je Darko.

- Drama je napravljena od Asmina, ja sam samo pitala: ''Gde je moj doručak?'', ali nastao je opšti haos. Ja sam se povukla jer vidim da se umešala Aneli, Hana i svi dalje. Ne znam zbog čega se Aneli tu umešala - rekla je Maja.

- Zbog čega misliš da je Aneli izvilenela? - upitao je Darko.

- Ja u njene svađe ne ulazim, ali mi ona kao nagoveštava da ćemo se posvađati. Ne znam kako da shvatim rečenicu: ''Oni će nas posvđati, ali neću sad''. Ukoliko se čovek s nekim posvađa, to treba da bude spontano. Ja ne planiram da se svađam naravno, a ako me neko nagazi onda ću uzvratiti - rekla je Maja.

- Pričaju mnogi da se ona sladila zbog pisma Asminove porodice - rekao je Darko.

- Njihov odnos ima duboku prošlost i razumem što imaju potrebu da jedno drugom dobace. Ne možemo da se lažemo da bi njoj bilo prijatno da Asmin i ja završimo zajedno, a njegov stav mi se dopao jer nije posustao i on to radi kao muškarac. Ja Asmina obožavam da se družim, ali ništa drugo - rekla je Maja.

- Da li ti je tim stavom potvrdio da je iskren s tobom? - upitao je Darko.

- Mislim da je Asmin neko ko je slab na mene i stvarno prelazi svaku moguću granicu kada je njegova zaštita u pitanju. Mislim da sam mu prezanimljiva zato što me nije osvojio. Napravila sam kiks sa Filipom, ali nisam zaljubljena u njega već mi je drag samo je problem što on nema stav - rekla je Maja.

- Zavadila si dva drugara - rekao je Darko.

- Ne mislim da im je odnos prirodan i iskren, to je kupovina mira. Nije prirodno da njih dvojica budu dobri, ali ne žele da se zameraju zbog konflikta. Oboje su ispali ljige, to je isto - rekla je Maja.

Autor: N.Panić