Izmanipulisala ga očas posla: Sofija obmanula Terzu kao nikad, on pao na dve slatke reči! (VIDEO)

Hit!

Borislav Terzić Terza došao je do kuće Odabranih i odmah obavio razgovor sa Sofijom Janićijević nakon saznanja da je rekla da ništa ne želi s njim u budućnosti.

- Znaš ono kad smo se svađali u pušioni? - upitao je Terza.

- Ti i ja? - upitala je Sofija.

- Da - rekao je Terza.

- Izašla sam i rekla: ''Ja neću s tobom ništa''. Znam, bila sam besna - rekla je Sofija.

- Znaš odmah, Darko mislio da ćeš demantovati - rekao je Terza.

- Ne, baš sam bila besna - rekla je Sofija.

- Mnogo te volim, sve sam lepo pričao - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić