Meni ide sve u korist: Alibaba priznao da se neće mešati u sukob Luke i Aneli, ali likuje zbog dokaza kojima puni fascikle! (VIDEO)

Aneli će poludeti!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Mića je prvo pitanje postavio Luki Vujoviću.

- Luka da li je iskrenije prijateljstvo Terze i tebe ili Milene i Terze? - upitao je Mića.

- Kod mene i Terze nikad nisu pale psovke tolike kao sa Milenom i njim - rekao je Luka.

- Milena, da li su Terza i Luka prijatelji? - upitao je Mića.

- Ne, nikakvi. Terza generalno nije nikakav drugar i neću mu oprostiti neke stvari - rekao je Luka.

- Meni je Terza sto posto iskren, ne mogu da grešim dušu. Sve ovo što se sada dešava Luki sam pokušavao od prvog dana da mu objasnim da će mu se desiti. On nije ni svestan šta se sve o njemu piše napolju. Ja se osećam jako poniženo kada su ove teme u pitanju. Sve što Luka priča meni ide u korist - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

