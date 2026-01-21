AKTUELNO

Zadruga

Njima nikad dosta: Toša ipak rešio da on i Janjuš opelješe takmičare do zadnje pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari će poludeti!

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš rešili su da ponovo namagarče cimere i ipak im uzmu 40.000 dinara, zbog čega su se obojica smejali.

pročitajte još

Ja sam uvek bila džek: Maja se otvorila i dala 3.000 za veš mašinu, Toša i Janjuš je dižu u nebesa! (VIDEO)

- Kako smo ih odradili brate moj - rekao je Janjuš.

- Oni sad neće prati veš, ima da skupljaju mesec dana - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde sad da prebrojimo. Evo ga 30.000 - rekao je Janjuš.

- I 2.000 što si stavio sebi u džep - rekao je Toša.

pročitajte još

Smislili novu paklenu taktiku: Takmičari ni ne slute šta ih čeka, Janjuš i Toša će ih namagarčiti kao budale! (VIDEO)

- Pa to ono što sam rekao - rekao je Janjuš.

- Ne može meni ništa da promakne - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem te u usta - rekao je Janjuš.

- Ajde da probamo da skupimo još 10.000 - rekao je Toša.

pročitajte još

Donesi mašinu, samo da operemo pare: Janjuš doziva Tošu u pomoć, izračunao koliko je para skupio do sad! (VIDEO)

- Nema šanse - rekao je Janjuš.

- Ajde da pravimo fejk svađu - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mislili su da se neće čuti: Maja i Luka sakrili bubice, pa u šiframa pričali o Mini i Aniti! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)

Zadruga

Oni će ovako do kraja rijalitija: Janjuš siguran da će Maja i Filip akcijati do jula, Teodora jedina stala uz Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Rade Ani iza leđa! Zola otkrio da je jedna cimerka zaljubljena u Kordu, on zablistao od sreće, Nikolićeva će napraviti HAOS kad sazna(VIDEO)

Zadruga

Luka poljubio Aneli! Vujović ispituje teren sa Ahmićevom, kočnice sve manje drže, na korak do pomirenja (VIDEO)

Zadruga

Sve puca od vrele akcije: Đukić dohvatio Saru Raičević, obline sevaju na sve strane! (VIDEO)