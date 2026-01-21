Njima nikad dosta: Toša ipak rešio da on i Janjuš opelješe takmičare do zadnje pare! (VIDEO)

Takmičari će poludeti!

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš rešili su da ponovo namagarče cimere i ipak im uzmu 40.000 dinara, zbog čega su se obojica smejali.

- Kako smo ih odradili brate moj - rekao je Janjuš.

- Oni sad neće prati veš, ima da skupljaju mesec dana - rekao je Toša.

- Ajde sad da prebrojimo. Evo ga 30.000 - rekao je Janjuš.

- I 2.000 što si stavio sebi u džep - rekao je Toša.

- Pa to ono što sam rekao - rekao je Janjuš.

- Ne može meni ništa da promakne - rekao je Toša.

- J*bem te u usta - rekao je Janjuš.

- Ajde da probamo da skupimo još 10.000 - rekao je Toša.

- Nema šanse - rekao je Janjuš.

- Ajde da pravimo fejk svađu - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić