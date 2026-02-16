Buktaće rat kao nikad: Ivan najavio totalni karambol Alibabe i Janjuša, pucaće zidovi Elite! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Mićina igra istine'', a naredno pitanje Lepi Mića postavio je Terzi.

- Da li je normalno da se Luka i Asmin druže? - upitao je Mića.

- Naravno da ne, nikada ne mogu da budu dobri. Pretili su jedno drugim šokantnim stvarima, to nikad ne može biti dobro - rekao je Terza.

- Asmine kako je moguće da ti omiljeni učesnik odeš u izolaciju pored Aneli? - upitao je Darko.

- Mene ne treba niko da voli, mnogi su kalkulisali. Otkad sam počeo da branim Maju, nijedna žena me više ne voli - rekao je Asmin.

- Mnogima se zamerio u toku nominacija - rekao je Ivan.

- Da li će eksplodirati odnos Asmina i Janjuša? - upitao je Mića.

- Naravno da da, tek će sve pući i sve će se videti. Ukoliko Janjuš i Asmin dođu do te tačke da stanu i prihvataju sve kritike onda će biti kao Maja i Aneli - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić