Buktaće rat kao nikad: Ivan najavio totalni karambol Alibabe i Janjuša, pucaće zidovi Elite! (VIDEO)

Haos!
U toku je ''Mićina igra istine'', a naredno pitanje Lepi Mića postavio je Terzi.
- Da li je normalno da se Luka i Asmin druže? - upitao je Mića.
- Naravno da ne, nikada ne mogu da budu dobri. Pretili su jedno drugim šokantnim stvarima, to nikad ne može biti dobro - rekao je Terza.
- Asmine kako je moguće da ti omiljeni učesnik odeš u izolaciju pored Aneli? - upitao je Darko.
- Mene ne treba niko da voli, mnogi su kalkulisali. Otkad sam počeo da branim Maju, nijedna žena me više ne voli - rekao je Asmin.
- Mnogima se zamerio u toku nominacija - rekao je Ivan.
- Da li će eksplodirati odnos Asmina i Janjuša? - upitao je Mića.
- Naravno da da, tek će sve pući i sve će se videti. Ukoliko Janjuš i Asmin dođu do te tačke da stanu i prihvataju sve kritike onda će biti kao Maja i Aneli - rekao je Ivan.
Autor: N.Panić