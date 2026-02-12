Alibaba objavio rat Ahmićkama: Nakon Elite sledi totalni karambol, ništa neće da im oprosti! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Maja neće biti sa tobom i džabe krečiš. Šta je tebi Filip kriv? Maja se loži na njega

- Filip je kriv, ali vidim da sam dobro uticao na Filip jer je Boginji rekao da ne vreša nikoga prva - rekao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Zašto te zanima kakav haos se desilo između Aneli i Janjuša? - glasilo je pitanje.

- Anita i ja smo videli, čuli smo kad ga je vređala, ali nije me zanimalo da sam išao i pitao - rekao je on.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Da li ste svesni da ste uvek tu jedno za drugu? Zar nije vreme da se loše reči ostave iza sebe i da budete dvoje ljudi koje se poštuje? - glasilo je pitanje.

- Spuštao sam loptu zbog deteta i sad ne želim više i j*baću joj porodicu kad izađem jer su me oni uvukli u ovo - rekao je Asmin.

- Slažem se sa gledaocima da bi tako trebalo da bude - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić