Zahvali se Bogu što si se rešio zla: Alibaba više neće da čuje za Anelino ime, Luku vinuo u nebesa! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Što se tiče ove nakaze koja je izjavila da sam hteo da ubijem nju i svoje dete, više nemam reči za nju - rekao je Alibaba.

- Hvala Marko DNK - odgovorila je ona.

- Luka, postao si sprdnja nacije zbog ove nakaze ovde. Budi zahvalan Bogu što si se rešio jednog velikog zla. Nemoj nikad da zaboraviš da imaš sina koji ima 14 godina i što se tiče tvoje veze s Anitom, već sad gubiš autoritet nad njom. Svi izgubimo stav i karakter, ali trebaš da ga vratiš. Ostavljam Luku - rekao je Alibaba.

- Osoba koja sedi prekoputa mene smatra da je mačka, sad sam hteo da joj dokažem da sam ja veća mačka. Asmin i ja smo bili u sukobu, vređali smo se i nismo se poznavali, a sada kada je spuštena lopta - rekao je Luka.

Autor: N.Panić