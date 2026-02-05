AKTUELNO

Vežite svoje kerove: Kačavenda cimerkama najavila totalni karambol u Eliti, baca se na otimačinu zauzetih muškaraca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Sofiju Janićijević.

- Zašto ne gotiviš Janjuša i stalno pričaš loše o njemu? - glasilo je pitanje.

Sviđaju mi se njene igrice, ali sam uvek korak ispred: Alibaba zapušio usta Jovani i Maji, njihove spletke nisu prošle! (VIDEo)

- Ja gotivim Janjuša i uvek ga pozitivno komentarišem, a gotivim ga i kao Terzinog drugara. Jedino sam ga loše komentarisala jer sam uvek držala Mileninu stranu, to je to - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija.

- Je l' ste spremni ići na poligraf za baš sve što ste doživeli od Site i njenih kompanjona? - glasilo je pitanje.

Obrnuo igricu: Bora vređao Hanu i Neria da bi ih podigao iz mrtvih, a njoj poređenje s avatarom treba da bude za ponos! (VIDEO)

- Da, apsolutno - rekla je Hana.

- Naravno da bih volela - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Šta je teško da kažeš Janjušu da nisi više zaljubljena u njega nego da je Miki sada taj - rekla je Milena.

Kunem se u dete poslednji put: Aneli pala roletna i brutalno zaurlala na Alibabu, nikako da se dogovore oko priče za venčanje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja emocije gasim i palim na dugme, a Milan mi je poslao palačinku i od toga je napravljeno muvanje. Jako sam zaljubljive prirode, družiću se sa Sarom napolju. Pet meseci je do kraja, ima zauzetih i mogu da poručim ukućankama da vežu kerove jer ove sezone ne izlazim sama odavde - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

