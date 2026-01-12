Karambol u Eliti: Jovana pljunula Alibabu zbog psovki i dobila nazad istom merom, umešao se Uroš i nastao haos! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Mini Vrbaški.

- Mina je prema meni bila vrlo korektna i divna, da imam dala bih joj srednji i veliki - rekla je advokatica.

- Hana, mali budžet. Prema Neriu imam emociju kakvu nemam ni prema kome ovde zbog njegovog teškog života. Ja bih trebala da dam velike budžete i tebi i Neriu, ali nemam ih. Hana, imaš pravo da se boriš i dokazuješ svoju istinu, ali mislim da grešiš jer dozvoljavaš da te ljudi gasiraju u odnosu s Neriom. Ti si mnogo mlada, neke stvari ne možeš da vidiš sa 40 i sa 20 isto. Nerio je moj životni favorit, trebalo se izboriti sa takvim okruženjem i sa takvom težinom svega onoga. Pusti onog čoveka (Asmina), nemojte da ga slušate - rekla je Jovana.

- Mani se ti mene, ko si mu ti? - upitao je Alibaba.

- Mrš bre ološu jedan - rekla je Jovana.

- Jebem ti celu p*orodicu - rekao je Alibaba.

- Molim? J*bem ti mamu i sestru - rekla je Jovana.

- P*čko jedna raspala, sram te bilo. Filipe, sledeći put tebe napijam i šaljem te da izj*beš ovog debelog vepra - rekao je Uroš.

- Njegovi roditelji su se meni izvinili lažno jer su svi osuđeni zbog njegovih reči koe mi je izrekao.

Autor: N.Panić