Ugušili ste jedno drugo, PRED RASKIDOM STE! Jakšićka sasula Mini i Viktoru istinu u facu, oni se puše! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Prvi veliki budžet Aleksandra Jakšić dala je veliki budžet Milosavi Pravilović jer joj je pomagala u nedelji iza nas. Nakon toga mali budžet dala je Bori Santani.

- Bori ću dati mali budžet. Imaš ružne psovke, to što može da me pecne je moja ćerka, ona mi je najbolnija tačka, molim sve da moju decu zaobiđu, jer ja nikog ne vređam na taj način. Moje mišljenje se prema tebi nije promenilo, ti govoriš kako sam ti ja sj*bala vezu, ali nikako ne može treća osoba da ti utiče, sam si kriv za svoje probleme - rekla je Jakšika.

- Mali budžet Hani. Rekla sam ti mišljenje prošli put, ništa specijalno, totalno si mi nezanimljiva, ja tebe ne vidim, ne obraćam pažnju pa i ne znam da li si zanimljiva. Kao osoba si mi ni tamo ni ovamo, nešto nisam imala volju. Vidim da si prema Neriu pažljiva i to je skroz normalno i podrazumeva se. Nešto sam načula da imate probleme, ali meni se sviđa što se trudiš, jer je on nesposoban za bilo šta, verovatno si navikao da Hana vodi računa - rekla je Jakšika.

- Daj jedan srednji i jedan mali. Viktor će dobiti mali, on ima neki taj njegov čudan humor, ja ne mogu da ga skapiram, voli da me bocne, stalno me nešto provlači, Mina me zna kako ja počnem da bockam, više nema nazad. Ovako si dobar momak, vas dvoje ste mi kao dva creva. Ja te znam Mina malo energičniju, mnogo ste mirni, ugušili ste jedno drugo, čini mi se da ste pred raspadom. On je jutros bio namrgođen, mislim da ste ugušili jedno drugo - rekla je Jakšićka, a Mini dala srednji.

Autor: R.L.