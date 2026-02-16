Zaostao si deset godina, treba da budeš šmeker i džentlmen, sve radiš DA BLATIŠ Aneli! Jakšićka urnisala Luku, Vujović POČEO DA SKAČE OD MUKE! (VIDEO)

Sve mu sasula u facu.

Aleksandra Jakšić krenula je da rešeta Luku Vujovića, te je iznela da nikome nije drug i da je sve izdao, a najviše mu je zamerila iznošenje prljavog veša iz veze sa Aneli Ahmić.

- Luka, ti materijala daješ iz dana u dan, hoću da ti kažem da si ovde izgubio sebe, uopšte mi se ne dopada, ne pošuješ drugare, toliko si se zalelujao, da oblatiš Aneli, da sebe uzdigneš, da si bio dobar u tom odnosu, a da nju poniziš. Muškarac ne treba da se ponaša tako, bili ste zajedno, imali ste nešto lepo, voleli ste se i pravi džentlmen ostaje pri tome. Te neke stvari, to ponižavanje, nisi ponizio nju nego sebe, što si bio sa takvom osobom. Ne razumem što si bio sa njom, iz nekog interesa, znači da je nisi ni voleo. Zajedno sa nekim napadaš nju, a to izgleda smešno. Bolje da si sedeš i ćutao, da drugi sami donesu zaključak o tebi. Što se tiče prijateljstva, puklo sa Terzom, onda sa Minom i Viktorom, pošto ste svi ljubomorni, onda sa parovima vam je najlakše da se družite, sa njima ste se družili iz interesa, lakše vam je da funkcionišete u paru - rekla je Jakšika.

- Mogu oni samo sa nama da se druže, ne mi sa njima.... On se sa Terzom druži od osmice, alo ženo - rekla je Anita.

- Nisam primetila, ni Terzi se nije dopalo kako se ponašaš prema njoj - navela je Jakšika.

- Je l' tebe pozdravlja nečija porodica? Ko je vređao koga - pitao je Luka.

- Rekao si: "Ma kakav si ti drug", to ne pričaju dva prijatelja, samo je bilo pitanje kad će vaše prijateljstvo pući - rekla je Jakšićka.

- Moji prijatelji su napolju, a ovde su rijaliti drugovi - rekao je Terza.

- Je l' si ti Luka zaostao deset godina, ponašaš se kao da imaš 17 godina, trebalo bi da budeš obziljniji, pravi šmeker i džentlmen - rekla je Jakšićka.

- Pokušala je da izvrne ovu podelu, da udari na patetiku, da se dodvori narodu - rekao je Luka.

Autor: R.L.