Bukti rat Anite i Anđela! Ona priznala da ga je nakon raskida proganjala, Ranković niže niske udarce: Molima me da je... (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko haosa koji se dešava između Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Ovo je šaltanje priče jer Luka i ja ne komentarišemo Aneli i Anđela. Kad je počela priča za Relju ja sam Luki samo rekla šta Dača zna. Ja sam gledala njega da ne provlačim, da ga ne navodnim na anketama, a on je taj koji ima potrebu da komentariše. Onaj dan mi je pukao film i rekla sam šta sam rekla. Luka mene ne nagovara. Anđelo to priča jer smo se nas dvoje dogovarali za Matoru, držali se zajedno. Nama nije fokus na njima u krevetu, nego da napravimo Niu Aleksiju - govorila je Anita.

- Ja sam Anđelu jednom rekao da ću sve da ispričam, a Luka je meni rekao: "Dačo, to u maju". On je verovatno to rekao da bi oni prvo ušli u vezu - rekao je Dača.

- Istina, ali sam hteo time da dam do znanja da mi je rekla šta je pričala - dodao je Luka.

- Ti opet menjaš priču, a rekao si da si se šalio. Vrlo si ti dobro znao i planirao. Ista su to smeća - rekao je Dača.

- Meni je Luka rekao da to ne pričam da ne bi njegova porodica slušala - poručila je Anita.

- Anita je bila ogorčena na Anđela i dok je bila sa Filipom. Ona je imala isti ovaj stav i isto ovo meni je pričala - umešao se Ivan.

- Napolju se k*rala sa petoricom i molila me da je k*ram. Da li misliš da nemam poruke? Klela se i u dete da neće nikome da kaže. Ljudi ne znaju šta sam ja prošao. Njena drugarica mi je slala da Anita ima demone u sebi. Mi smo spustili loptu kad je bilo da su demoni ušli u nju i da ona ide u Hram - pričao je Ranković.

- Anita, napolju postoje dokaze da si ga proganjala i pretila - rekao je Milan..

- Pa jesam, govorila sam da ću da polomim auto i lokal - rekla je Anita.

- Pa dobila je pred zabranu za prilazak. Zašto ja to nisam dobio? - pitao je Ranković.

- On je čekao dve nedelje da me prijavi, kad sam rekla da ću da izbacim dokaze. Nadam se da je Tamara izbacila kako me njegova majka vređa - govorila je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić