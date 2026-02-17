Ne mogu očima da je gledam: Janjuš sasuo Matoroj sve u lice, ona mu dala zeleno svetlo za muvanje Dragane! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigo je Marka Janjuševića Janjuša kako bi razgovarao o haosu koji je imao sa Jovanom Tomić Matorom.

- Vratiću se u prethodnih godinu dana, drže me neke stvari koje su se desile kad je ušla u osmicu u tu stoji moj bes. Mene je zvao brat dok se to dešavalo, bio sam u Beogradu, on je histerisao i bio je haos. Ja sam poludeo i da sam mogao da uđem kroz televizor ušao bih. Nisam želeo ovde da se to poteže kad sam došao, a držalo me je sve vreme. Kad je pre neki dan komentarisala ja sam joj rekao da ima pravo da komentariše, ali mene svi da komentariše za nešto banalno jer sam Maju masirao i da se onda komentariše da li sam Asminov drug. Matora je ustala i rekla: "Ajde malo svi da komentarišemo Janjuša". Mene je to iznerviralo jer ako se prešlo preko većih stvari ovde nema potrebe mene da provlačiš. Znaš da imam bes prema tebi i da sam ga u ovom rijalitiju zaboravio. Ne mogu očima da je gledam. Ona kad uđe sa mnom u konflikt svesna je da ću ja svašta da kažem. Ja sam ovde došao i nijednom joj nisam prebacio, osim na anketama kad sam provukao da me je povredio. Koliko god da je popila to ne može da se dešava, a pogotvo prema nekome ko ti slovo nije rekao za sve ove sezone. Meni možda ključa svaki dan kad te vidim, ali to nisam pokazao - pričao je Janjuš.

- Ja nisam osoba koja može da ćuti u sukobu. Moja nominacija je krenula, Terza je pre toga komentarisao prijateljstvo Luke i Asmina, a ja sam rekla da se komentariše i Janjuša i Asmina. Ja sam potvrdila Asminove reči, a on je rekao da sam preterala, a ja mislim da nisam jer sve i da nije zaljubljenu Maju nema potrebe toliko da se priča ako su dobri. Ja ću normalno da komentarišem kao što komentarišem sve teme, a ako sam zbog toga loš čovek. Ja se još jednom izvinjavam, milioniti put, ali nisam ga vređala. To što se obratio Draganinoj porodici okej, može i da priča u svađi smo, a ja nemam problem ni da krene da je muva. Mislim da mu je to u osmici bio okidač - govorila je Matora.

- Ne znam da li ona kapira poentu ili ne, ali neću ni da komentarišem - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić