Alibaba prati sve poput skenera: Priznao da Maju Marinković ne zanima ni on, ni Filip već neki treći takmičar! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije saopštio je rezultate ankete za najzaljubljeniju osobu.

- Imali ste anketu za najzaljubljenije takmičare, a Anita se nalazi na trećem mestu - rekao je Milan.

- Ona je opsesivna devojka, zaljubila bi se u ovu šolju. Verujem da je zaljubljena - rekla je Matora.

- Ona se lako zaljubljuje, a teško se odvaja od te osobe - rekao je Filip.

- Maja je na drugom mestu - rekao je Milan.

- Ja verujem da je ona odlepila za Filipom - rekla je Aneli.

- Ja sam sad poljubio Maju, verujem da će ona uskoro priznati da joj se sviđa Asmin i da će to brzo priznati - rekao je Ivan.

- Mene to ne zanima, te ankete me ne dodiruju. Vidim da ovi ljudi bolje znaju od mene u koga sam zaljubljena, ajde da se dogovorimo u koga - rekla je Maja.

- Postoji nešto što sam primetio, ali nismo ni ja, a ni Filip - rekao je Alibaba.

- Prvo mesto zauzela je Boginja - rekao je Milan.

- Nisam je očekivala na prvom mestu, ali s obzirom na to koliko vremena pričamo o Filipu moguće da je to to - rekla je Mina.

- Drago mi je što su ljudi videli da ništa ne radim zbog rijalitija - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić