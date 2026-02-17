AKTUELNO



Gde je narod što je slao poklone?! Anita NE MOŽE DA DOĐE SEBI, nastavlja da plače i kuka zbog Lukinog spajanja sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako da se sabere.

Anita Stanojlović nastavila je da se ljuti što su u nedeljnom zadatku spojeni Luka Vujović i Aneli Ahmić. Ona se pitala gde su fanovi Aneli i Anđela, koji su im slali poklone da ih sada spoje.

- Ne dam! Bilo bi Luka je uradio ovo, uradio ono, a nije uradio ništa, neću da dozvolim da to pričaju - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako imaš poverenja, testiraj ga, pusti ga - rekao je Uroš.

- Spavamo zajedno, pričamo o bebi, a oni te spajaju sa drugom ženom. Gde je taj narod što je slao poklone za ovog p*derčinu i ovu k*rvetinu da ih spoji - rekla je Anita kroz suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledatje u nastavku.

Autor: R.L.

