Sedi na mesto i jedi jabuku! Asmin POKAZAO MUŠKOST, pa zagrmeo na Maju, ona mu poručila: Shvati da me ne zanimaš! (VIDEO)

Žestoko!
Sledeće pitanje na "Igri istine" postavio je Luka Vujović.
- Pitanje za Asmina, izolacija, kako je prošla i kako vidiš nominacije u subotu, da li će biti pristrasni ljudi - pitao je Luka.
- Top mi je izolacija, nikad nisam slađe zaspao i lepše se probudio, šalim se, ništa posebno, mislim da mnogi zbog mene neće da komentarišu realno, ali nema potreba treba svi iskreno da komentarišu nema potrebe da se plaše - rekao je Asmin.
- Ti si jutros potrčao u izolaciju, sve nogama u g*zicu, ja tebe ne pravim majmunom shvati da me ne zanimaš, nećeš komunicirati sa mnom - rekla je Maja.
- Sedi na mesto i jedi svoju jabuku, meni si nebitna - rekao je Asmin.
Autor: R.L.