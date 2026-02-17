Sedi na mesto i jedi jabuku! Asmin POKAZAO MUŠKOST, pa zagrmeo na Maju, ona mu poručila: Shvati da me ne zanimaš! (VIDEO)

Žestoko!

Sledeće pitanje na "Igri istine" postavio je Luka Vujović.

- Pitanje za Asmina, izolacija, kako je prošla i kako vidiš nominacije u subotu, da li će biti pristrasni ljudi - pitao je Luka.

- Top mi je izolacija, nikad nisam slađe zaspao i lepše se probudio, šalim se, ništa posebno, mislim da mnogi zbog mene neće da komentarišu realno, ali nema potreba treba svi iskreno da komentarišu nema potrebe da se plaše - rekao je Asmin.

- Ti si jutros potrčao u izolaciju, sve nogama u g*zicu, ja tebe ne pravim majmunom shvati da me ne zanimaš, nećeš komunicirati sa mnom - rekla je Maja.

- Sedi na mesto i jedi svoju jabuku, meni si nebitna - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.