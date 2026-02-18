Imaju malo svojih problema, pa žele da naprave i drugima: Anita i Luka smislili pakleni plan za Anđela i Aneli! (VIDEO)

Hoće da ih unište!

Luka Vujović i Anita Stanojlović porazgovarali su sa robotom Tošom oko zadatka koji su osmislili da napakoste Aneli Ahmić i Anđelu Rankoviću.

- Tošo, imamo nešto baš dobro - rekao je Luka.

- Da čujem - rekao je Toša.

- Imamo tri jastuka, na slikama smo Aneli i ja i ona to nikad nije bacila. Našli smo u Pabu, želimo da sakrijemo jedan kod Anđela u garderober, drugi ćemo kod Janjuša, a treći kod Asmina. Ubedićemo sve da smo ga Anita i ja videli da je Anđelo nosio jastuk, okrivićemo njega kao da je to uradio - rekao je Luka.

- Pa uradite - rekao je Toša.

- Je l' možemo da dobijemo stvari iz Meka? - upitao je Luka.

- Dok stigne do ovde, biće gužva strašna - rekao je Toša.

- Bilo bi dobro iznenađenje da ona spava sa nama u Odabranima - rekao je Luka.

- To ne može. Malo se zabavljajte, što uvek mora neka nagrada? - rekao je Toša.

- Nećemo onda - rekla je Anita.

- Ko vas j*be - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić