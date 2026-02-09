AKTUELNO

Zadruga

Dočekao svojih pet minuta: Luka opleo po Aneli i Asminu, uveren da će jedno drugom preći preko svega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da ih ne provuče!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće. 

- Maja je nespobona bez da joj prenose informacije. Ljude ucenjuje da se ne druže sa mnom i uslovljava da biraju između mene i nje - rekla je Boginja.

pročitajte još

Maja da je dala zeleno svetlo nikad ne bi bio sa tobom: Jakšićka žestoko udarila na vezu Anite i Luke, pobednica Elite 7 opako ponižena! (VIDEO)

- Uroš za igrice. Ja ću da navedem Saru jer sam juče čuo da ne zna da iseče nokte. Maju Marinković nikad nisam video u kuhinji - dodao je Viktor.

- Prvo mesto Aneli Ahmić jer verujem da voli dete i želi da bude ona sa Asminom. Drugo mesto Asmin jer znamo kakav je sud i šta se dešava kad ti neko oduzme dete, ali nije bio sposoban jer je tad bio u vezi i odlagao je. Oboje ste nesposobni koga briga ko je šta izjavio kad znamo da ćete prići zbog deteta - govorio je Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene je to Dušica koja ima životno iskustvo u sportu, transparenta je u poslu kojem se bavi i tu može da nauči životnu školu. Ona ima životnu školu, školu koju je završila kao čovek i sport i treba da gazi sve, a totalno je nesposobna. Broj dva je Vanja Prodanović, ona je pod ručnom i nema grabrost da uđe u vezu. Ona treba da ustane i sve ovde da samelje svojim vokabularom i načinom izražavanja, a dozvolila je da je pojedinci najstrašnije vređaju. Osoba broj tri je Ivana koja je ušla pre tri dana, na teldvziji je 20 godina i u medijima, a totalno se pogubila. Ne možeš da me ubediš da si ušla nespremna, a treba da zagrmiš - govorio je Lepi Mića.

pročitajte još

Tenzija dostigla vrhunac: Alibaba lomi sve pred sobom i urliče iz petnih žila na sav glas! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta: Hana zgazila Aneli Ahmić, Luka povlači teške optužbe! (VIDEO)

Zadruga

Rekla si da je mali, a kobra je: Kristina dočekala svojih pet minuta sa Terzom, ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Ona je opasna po okolinu! Asmin najavio da će tražiti SUDSKO VEŠTAČENJE za Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Nisu mi inspirativni: Janjuš osuo drvlje i kamenje po Aniti i Anđelu, Uroš pokušao da ih odbrani svim silama! (VIDEO)

Zadruga

Anita će čupati kosu s glave: Luka ne skida pogled sa Aneli, raskrinkana tajna dešavanja tokom Nominacija! (VIDEO)

Zadruga

ODMAH IH POTKAČILA! Lejdi Di oplela po Anđelu i Aniti, otkrila da se ponovo svađaju van stola! (VIDEO)