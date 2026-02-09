Dočekao svojih pet minuta: Luka opleo po Aneli i Asminu, uveren da će jedno drugom preći preko svega! (VIDEO)

Ne može da ih ne provuče!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće.

- Maja je nespobona bez da joj prenose informacije. Ljude ucenjuje da se ne druže sa mnom i uslovljava da biraju između mene i nje - rekla je Boginja.

- Uroš za igrice. Ja ću da navedem Saru jer sam juče čuo da ne zna da iseče nokte. Maju Marinković nikad nisam video u kuhinji - dodao je Viktor.

- Prvo mesto Aneli Ahmić jer verujem da voli dete i želi da bude ona sa Asminom. Drugo mesto Asmin jer znamo kakav je sud i šta se dešava kad ti neko oduzme dete, ali nije bio sposoban jer je tad bio u vezi i odlagao je. Oboje ste nesposobni koga briga ko je šta izjavio kad znamo da ćete prići zbog deteta - govorio je Luka Vujović.

- Za mene je to Dušica koja ima životno iskustvo u sportu, transparenta je u poslu kojem se bavi i tu može da nauči životnu školu. Ona ima životnu školu, školu koju je završila kao čovek i sport i treba da gazi sve, a totalno je nesposobna. Broj dva je Vanja Prodanović, ona je pod ručnom i nema grabrost da uđe u vezu. Ona treba da ustane i sve ovde da samelje svojim vokabularom i načinom izražavanja, a dozvolila je da je pojedinci najstrašnije vređaju. Osoba broj tri je Ivana koja je ušla pre tri dana, na teldvziji je 20 godina i u medijima, a totalno se pogubila. Ne možeš da me ubediš da si ušla nespremna, a treba da zagrmiš - govorio je Lepi Mića.

