Ona je opasna po okolinu! Asmin najavio da će tražiti SUDSKO VEŠTAČENJE za Aneli! (VIDEO)

Ne može da se sastavi posle skandaloznih svađa.

Bora Terzić Terza i Asmin Durdžić žalili su se i jadali jedan drugom zbog žena sa kojim imaju decu. Bora se žalio na Milicu Veličković, a Asmin na Aneli Ahmić.

- Tražiću sudsko veštačenje, tek kad se bude izlečila možemo da razgovaramo. Ona ima tikove, ona ima agresivne misli, ona je opasna po okolinu. U sedmici i osmici sve je najgore ispričala, što se nije setila toga - rekao je Asmin.

Potom se uključio i Dača Virijević, te je pričao o Comari.

- Ćutali da je ne napadaju, bila trudna, da joj ne pozli - rekao je Dača.

- Čim izađem ja se povlačim iz medija - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.