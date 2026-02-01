Anita će čupati kosu s glave: Luka ne skida pogled sa Aneli, raskrinkana tajna dešavanja tokom Nominacija! (VIDEO)

Niko ih ne štedi!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Teodori Delić.

- Ja sam za Aneli 1000 puta pričala kakav je čovek i kakva je osoba, a ove nedelje sam primetila da ne prihvata krtiku od dragih ljudi koji joj misle dobre. Ja verujem da je Asmin to izgovorio i da je to rekao, ali ne verujem u nameru koji su ti izgovorila da je imao. Užas šta iznosite jedno za drugo i u tim situacijama mi pokazujete da ne mislite na Noru. Moram da kažem da sam za stolom videla da je gledao u Aneli dosta puta, a ja tu ne uočavam da bi Luka bio sa Aneli u vezi nego da beži od toga što ga najviše radi, a to je Aneli jer zna da bi to bila propast. Ja njemu u pogledu vidim da ga Aneli najviše radi. Sve je to nebitno jer vidim da ni Aniti nije preterano bitno. Ne sviđa mi se što Luki kao da imponuje to za Relju, kao da je u fazonu "J*bote sa ribom sam koju je j*bao Relja". Ja ću naravno da ostavim Aneli - rekla je Teodota.

- Zna se kakav je moj i Anelin odnos, uvek napominjem šta je izrekla za moju majku i ne možemo da budemo dobre. Razočarana sam u Luku jer je izazivao Viktora na fizički kontakt kad je bio u crvenom. Ja od tada ne mogu da ih gledam i shvatam ozbiljno. Rekla sam da stavljam tačku dok me voditelj neki ne podigne. Šaljem Aneli - dodala je Mina.

- Luka je pokazao da ima pozitivne strane i sviđa mi se kako se ponaša. Ovde nikome ne želiš zlo. Žao mi je jer smo imali svađu, izgovorili smo dosta loših stvari, a mogli smo da budemo dobri. Ja tebi to ne zameram jer meni to prođe za dan ili dva. Ja ću iz iskustva da ti kažem da ne dozvoljavaš da te devojka mlađa od tebe udara. Mislim da nisi zaljubljen u Anitu kao u Aneli i mislim da ti nisu prošla osećanja prema Aniti. Što se Aneli tiče to je osoba sa kojom se nikad nisam posvađao i nadam se da neću. Zavrtela si dosta muškaraca. Moram da kažem da ne verujem da je Asmin ono hteo da uradi svom detetu. Upoznao sam ga, ima dobru dušu i samo je prgav na jeziku. Sa Nerion treba da spustiš loptu, on je tvoj rođak i voliš njega kao i on tebe. Poslaću Luku zbog one svađe - govorio je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić