Haos Aneli i Ivana ne prestaje: Ona mu uletela u krevet, Marinković najbrtualnije unakazio nju i Situ Ahmić! (VIDEO)

Razvezao jezik i osuo paljbu!

U kući odabranih bio je haos zbog sukoba Aneli Ahmić sa Sandrom Todić i Ivanom Marinkovićem, a obezbeđenje ih je sve vreme pratilo u stopu.

- Ivane, reši je - rekla je Sandra.

- Rešio te Nerio. Džaba kad je rekao da ti nikad neće džarati tu tcoju p*čku - govorila je Aneli.

- Ti braniš nekog ko ti blati sestru - dodala je Sandra.

- On je blatio svoju majku, a ta majka je njegovoj ženi otvarala p*čku od utrobe do grla, njena sestra je palila kola Naidi i ja to znam to mi je drugarica. Ova k*rvatina i njena sestra su palile Naidi auto, a onda su jaj*bale. Utrobe od žena ste otvarale, j*bem li vam mamu - pričao je Ivan.

Autor: A. Nikolić