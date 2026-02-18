Ko si bre ti? Alibaba izgoreo od ljubomore zbog Maje i Janjuša, pa krenuo na nju i Uroša! (VIDEO)

Haos u izolaciji!
Maja Marinković se zajedno s Urošem Stanićem uputila u izolaciju, ali je čini se Asmin Durdžić izgoreo od ljubomore zbog Marka Janjuševića Janjuša, te je krenuo na Uroša.
- Imaš tri minuta da izađeš - rekao je Asmin.
- Možeš samo ti da izađeš - rekla je Maja.
- Napolje odmah - rekao je Asmin.
- Koga guraš ti? P*derčino latentna - upitala je Maja.
- Koga ti provociraš? - upitao je Asmin.
- Sad ćeš da vidiš za ovo, ti ćeš mene da guraš. Bolesniku jedan, ajde takni mi jednu stvar - rekla je Maja.
- Mrš napolje, šta mi dovlačiš p*dera u izolaciju - rekao je Asmin.
- Samo me uhvati još jednom, ide ti nokaut u glavu direktni - rekla je Maja.
- Nisam ti ja Anastasija i Bora - rekao je Asmin.
- Ko si bre ti? Papak jedan, juriš me pet meseci - rekla je Maja.
Autor: N.Panić