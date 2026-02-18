AKTUELNO

Zadruga

Ko si bre ti? Alibaba izgoreo od ljubomore zbog Maje i Janjuša, pa krenuo na nju i Uroša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u izolaciji!

Maja Marinković se zajedno s Urošem Stanićem uputila u izolaciju, ali je čini se Asmin Durdžić izgoreo od ljubomore zbog Marka Janjuševića Janjuša, te je krenuo na Uroša.

pročitajte još

Au, ovo bolje da Bebica nikad ne sazna! Terza otkrio šta će Filip i Teodora raditi nakon Elite, oni ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

- Imaš tri minuta da izađeš - rekao je Asmin.

- Možeš samo ti da izađeš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolje odmah - rekao je Asmin.

- Koga guraš ti? P*derčino latentna - upitala je Maja.

pročitajte još

Želim što pre da zaboravim veče: Filip dobio traume od slušanja višečasovne svađe Teodore i Bebice! (VIDEO)

- Koga ti provociraš? - upitao je Asmin.

- Sad ćeš da vidiš za ovo, ti ćeš mene da guraš. Bolesniku jedan, ajde takni mi jednu stvar - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš napolje, šta mi dovlačiš p*dera u izolaciju - rekao je Asmin.

- Samo me uhvati još jednom, ide ti nokaut u glavu direktni - rekla je Maja.

pročitajte još

Bebica od stresa izgubio apetit: Zbog Filipa će se osušiti kao štap, Teodora dodala još jedan razlog na listu za raskid! (VIDEO)

- Nisam ti ja Anastasija i Bora - rekao je Asmin.

- Ko si bre ti? Papak jedan, juriš me pet meseci - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Idi PONIŽAVAJ nekog drugog i PRIZNAJ SVOJA OSEĆANJA: Rajačić sve vreme pokušavao da se opere od Ene i omekša Jelenu, ona ZAURLALA na njega (VIDEO)

Zadruga

Ne piše mu se dobro! Anita podivljala od ljubomore zbog Maje, pa Luku GAĐALA PEPELJAROM! (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL: Ena ušla u crveno i pobacala Anđeline stvari, Gastoz hitno morao da reaguje! (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje preplavilo kazino! Terza nasrnuo na Minu i Viktora, izgoreo od ljubomore, padaju teške reči (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana gori od ljubomore: Zbog Janjuša i Jakšićke doživeo fras, ponovo ispljuvao sve žive! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam ga mazio i tešio dok si ga ti urnisala: Ljuta borba Uroša i Anastasije oko Bore, pljušte prozivke! (VIDEO)