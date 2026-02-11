AKTUELNO

Zadruga

Ja sam ga mazio i tešio dok si ga ti urnisala: Ljuta borba Uroša i Anastasije oko Bore, pljušte prozivke! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Uroš Stanić i Anastasija Brčić pobegli su sa žurke kako bi progovorili o Bori Santani, te je Anastasija tom prilikom zamolila Uroša da više ne dira Boru i ne doliva mu so na ranu.

- Uroše, ja se družum s tobom jer si mi drag. Molim te nemoj da radiš neke stvari, više mu nećeš prići jer ti ne dozvoljavam - rekla je Anastasija.

- Nećeš mi ti određivati. Ja ga ne diram, ti mu drobiš mozak - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije dobro, nemoj još dodatno da mu staješ na muku. Loše je - rekla je Anastasija.

- Ja sam ga smirivao za razliku od tebe i tešio dok si ga ti potpaljivala - rekao je Uroš.

- Ukoliko mu želiš dobro, onda ga ne diraj - rekla je Anastasija.

- Ja ga ne diram, milujem ga i tešim - rekao je Uroš.

- Je l' moguće ovo? - upitala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' moguće da sam ja tebi plakao za njim i govorio ti koliko ga volim, a ti si se pomiriš s njim? - upitao je Uroš.

- Ne možeš da mi prebacuješ to - rekla je Anastasija.

- Ja ništa ne radim, on me uvlači u sve ovo - rekao je Uroš.

- Ne radi on ništa, loše mi je - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti sad mene pereš, a ti dolaziš u Odabrane i kažeš: ''Dođi, zagrli Boru'' - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

