Pljušte žestoke prozivke: Munjez zapenio na Gruju i brutalno ga ponizio pred Saškom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danijel Dujković Munjez.

- Da li je realno da se jutros nabacuješ i Grujinog Aleksandri? - glasilo je pitanje.

- Ne, ona i ja smo okej i napolju. To što ne dam na sebe ne znači da mi se neko sviđa. Ja sam bliži sa Saškom, iako nikad ništa nismo imali. Jednom je pokušao da me ponizi, neću da dozvolim da me svaka šuša ovde komentariše i moj boravak. Ja sam tu da joj pomognem šta god da treba - rekao je Munja.

- Nije me muvao, mi imamo drugarski odnos i ja ga gotivim - rekla je ona.

- Neću da se spuštam na njegov nivo i da se nastavljam - poručio je Gruja.

- Ne, nego ne smeš. Ako si mangup baci sve na stranu. Nisam ja kao ti ovde došao da mi neko j*be devojku, pa da je molim da se pomirimo. Ja da nisam u odnosu koji mi prija ne bi te bilo, sine. Ja imam energiju, ti si kao mrtvac samo ti konopac fali - rekao je Munjez.

- Puštam ga da misli tako, ja znam više nego bilo ko što misli da znam - dodao je Gruja.

Autor: A. Nikolić