Žestoka borba oko Bore Santane! Uroš gori od ljubomore, jasno stavio do znanja Sari i Asminu da je Santana njegov! (VIDEO)

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Uroš Stanić.

- Asmin jeste ispao zlonameran. Namerno mene pravi ljubomornim sa Borom. Pokušavaš da mi vratiš jer sam spojio Maju i Filipa - rekao je Uroš.

- Večeras se*s - rekao je Asmin.

- Dokazuješ Aneline tvrdnje da si gej i da muvaš advokate. Ja sam u Boru siguran i mi smo drugari koji prijaju jedno drugom - rekao je Uroš.

- Naše energije se poklapaju - rekao je Asmin.

- Aneli je pokazala svoju zlonamernu stranu. preče im je da pljuju jedno drugo, a ne da budu primerni roditelji. Dete će za par godina biti svesno svega i videće reči koje ste govorili. Vi ste blam za roditelje. Treće mesto je Sofija animir dama - rekao je Uroš.

- Na prvo mesto ide Aneli. Imaš i prema Maji neku zlu nameru, ali vreme će pokazati. Bora je danas iskazao zlu nameru prema meni kada si rekao da idem kući uskoro. Pravi prijatelj to ne bi izgovorio - rekla je Sara.

- Tvoj bivši mene hoće - ubacio se Uroš.

- Ja neću navoditi ljude iz prvih tema. Prvi je moj drug Bora. Hoću da mu nabijam ovo na nos da ovo nikad ne bi uradio više. Uroš takođe ima tu crtu. Ti kad kreneš ne staješ - rekao je Filip.

