AKTUELNO

Zadruga

Žestoka borba oko Bore Santane! Uroš gori od ljubomore, jasno stavio do znanja Sari i Asminu da je Santana njegov! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Uroš Stanić.

- Asmin jeste ispao zlonameran. Namerno mene pravi ljubomornim sa Borom. Pokušavaš da mi vratiš jer sam spojio Maju i Filipa - rekao je Uroš.

- Večeras se*s - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dokazuješ Aneline tvrdnje da si gej i da muvaš advokate. Ja sam u Boru siguran i mi smo drugari koji prijaju jedno drugom - rekao je Uroš.

- Naše energije se poklapaju - rekao je Asmin.

- Aneli je pokazala svoju zlonamernu stranu. preče im je da pljuju jedno drugo, a ne da budu primerni roditelji. Dete će za par godina biti svesno svega i videće reči koje ste govorili. Vi ste blam za roditelje. Treće mesto je Sofija animir dama - rekao je Uroš.

- Na prvo mesto ide Aneli. Imaš i prema Maji neku zlu nameru, ali vreme će pokazati. Bora je danas iskazao zlu nameru prema meni kada si rekao da idem kući uskoro. Pravi prijatelj to ne bi izgovorio - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoj bivši mene hoće - ubacio se Uroš.

- Ja neću navoditi ljude iz prvih tema. Prvi je moj drug Bora. Hoću da mu nabijam ovo na nos da ovo nikad ne bi uradio više. Uroš takođe ima tu crtu. Ti kad kreneš ne staješ - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bora Santana gori od ljubomore: Zbog Janjuša i Jakšićke doživeo fras, ponovo ispljuvao sve žive! (VIDEO)

Zadruga

Us*aću ti se u život do kraja rijalitija! Uroš iskoristio svo oružje da unakazi Sofiju i Terzu, pa od Bore dobio niz uvreda! (VIDEO)

Zadruga

Glasno i jasno: Munjez stavio svima do znanja da nije okrenuo Terzi leđa, pa iskoristio priliku da slasno oplete po Sofiji! (VIDEO)

Zadruga

Svi na after kod Bore Santane: Okupio ludu ekipu, goreće do zore! (VIDEO)

Domaći

Hvata se za slamku spasa: Jelena dala sve od sebe da opere aferu s Rajačićem preko Ivana, on joj jasno stavio do znanja na čemu je (VIDEO)

Zadruga

'ONA JE JEDNO ĐUBRE! Uroš BEZ PARDNONA Maju, pa joj stavio do znanja da se nikada neće promeniti: TVOJA REČ NEMA TEŽINU! (VIDEO)