Ovo je scenario za Oskara: Luka i Anita zaboravili da su 24h pod kamerama, pa pokušali svima da zamažu oči i sve slagali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao da je neko lud!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića i Anitu Stanojlović koju su pokušali sve da preokrenu svoje situacije i slagali.

- Bebica je totalno u pravu, šta ovim dokazuješ? Napolju bi se znači svi mi prodali za 5.000 ili 10.000? Neću, narod je ovo uradio. Zamislite kakve smo mi frke sinoć imali i zamislite da je Aneli bila vezana sa mnom. Ovde sve ide protiv naše veze, kad smo bili Aneli i ja u vezi onda smo bili bolesni, a sada hoće da spajaju mene i Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trebali su da se vežu, pa da se ona i ja pobijemo - rekla je Anita.

- Ona non stop provocira Anitu - rekao je Luka.

- Luka izvini, ali Anita je radila to isto Aneli dok si bio s njom - rekao je Filip.

- Kriv je Luka što je to dozvolio - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- E j*biga sada - rekao je Filip.

- Laž je da sam rekla da može da ide s Majom lisicama, rekla sam da mi ne bi bilo baš svejedno - rekla je Anita i slagala.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

