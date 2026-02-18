Filip na ivici živaca: Bebica i Teodora u novoj drami, on jedva sakrio osmeh i pokušao da ih pomiri! (VIDEO)

Živci mu polako, ali sigurno otkazaju!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da se svađaju ispred Filipa Đukića i Saleta Luksa, zbog čega im se Teodora izvinila u jednom momentu.

- Kakav bolesnik, ajde kreni - rekla je Teodora.

- Stani brate, ajde. Nemojte da terate inat - rekao je Filip.

- On tera inat - rekla je Teodora.

- Iskuliraj se, sedite popričajte - rekao je Filip.

- Koliko si iskompleksiran ovo je strašno - rekla je Teodora.

- Ti meni pričaš: ''Dođi'' kao da sam ker - rekao je Bebica.

- Ne mogu čoveka da vučem kao kera, dođi ti jer sam ja vezana. Mnogo si bolestan - rekla je Teodora.

- Govoriš mi: ''Uđi'' - rekao je Bebica.

- Zato što on žuri da uđe, ne mogu da ga vučem - rekla je Teodora.

- Je l' ti uradiš ono što ti ja kažem da mi smeta? Ništa nisi primenila i uradila - rekao je Bebica.

- Izvinjavam se što morate ovo da slušate - rekla je Teodora.

- Ja moram, pa moram - smejao se Đukić.

- Obratiću ti se u utorak - rekao je Bebica.

- Završili smo onda, nećeš mi se obraćati ni u utorak. Ti si bolestan - rekla je Teodora.

- Ja ću ići da se lečim, a ti uživaj - rekao je Bebica.

- Ti opet grešiš, a pre minut smo rešili - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić