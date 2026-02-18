Filip na ivici živaca: Bebica i Teodora u novoj drami, on jedva sakrio osmeh i pokušao da ih pomiri! (VIDEO)

Živci mu polako, ali sigurno otkazaju!
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da se svađaju ispred Filipa Đukića i Saleta Luksa, zbog čega im se Teodora izvinila u jednom momentu.
- Kakav bolesnik, ajde kreni - rekla je Teodora.
- Stani brate, ajde. Nemojte da terate inat - rekao je Filip.
- On tera inat - rekla je Teodora.
- Iskuliraj se, sedite popričajte - rekao je Filip.
- Koliko si iskompleksiran ovo je strašno - rekla je Teodora.
- Ti meni pričaš: ''Dođi'' kao da sam ker - rekao je Bebica.
- Ne mogu čoveka da vučem kao kera, dođi ti jer sam ja vezana. Mnogo si bolestan - rekla je Teodora.
- Govoriš mi: ''Uđi'' - rekao je Bebica.
- Zato što on žuri da uđe, ne mogu da ga vučem - rekla je Teodora.
- Je l' ti uradiš ono što ti ja kažem da mi smeta? Ništa nisi primenila i uradila - rekao je Bebica.
- Izvinjavam se što morate ovo da slušate - rekla je Teodora.
- Ja moram, pa moram - smejao se Đukić.
- Obratiću ti se u utorak - rekao je Bebica.
- Završili smo onda, nećeš mi se obraćati ni u utorak. Ti si bolestan - rekla je Teodora.
- Ja ću ići da se lečim, a ti uživaj - rekao je Bebica.
- Ti opet grešiš, a pre minut smo rešili - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić