AKTUELNO

Zadruga

Filip na ivici živaca: Bebica i Teodora u novoj drami, on jedva sakrio osmeh i pokušao da ih pomiri! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Živci mu polako, ali sigurno otkazaju!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić nastavili su da se svađaju ispred Filipa Đukića i Saleta Luksa, zbog čega im se Teodora izvinila u jednom momentu.

- Kakav bolesnik, ajde kreni - rekla je Teodora.

pročitajte još

Ovo je scenario za Oskara: Luka i Anita zaboravili da su 24h pod kamerama, pa pokušali svima da zamažu oči i sve slagali! (VIDEO)

- Stani brate, ajde. Nemojte da terate inat - rekao je Filip.

- On tera inat - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskuliraj se, sedite popričajte - rekao je Filip.

- Koliko si iskompleksiran ovo je strašno - rekla je Teodora.

- Ti meni pričaš: ''Dođi'' kao da sam ker - rekao je Bebica.

pročitajte još

Bebici se opustio glasić: Pred Đukićem žestoko zaurlao na Teodoru, pa joj dao šut-kartu! (VIDEO)

- Ne mogu čoveka da vučem kao kera, dođi ti jer sam ja vezana. Mnogo si bolestan - rekla je Teodora.

- Govoriš mi: ''Uđi'' - rekao je Bebica.

- Zato što on žuri da uđe, ne mogu da ga vučem - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti uradiš ono što ti ja kažem da mi smeta? Ništa nisi primenila i uradila - rekao je Bebica.

- Izvinjavam se što morate ovo da slušate - rekla je Teodora.

- Ja moram, pa moram - smejao se Đukić.

pročitajte još

Preokret: Sofija prekucala igricu i podržala Bebicu što urniše Teodoru već dva dana zbog Đukića! (VIDEO)

- Obratiću ti se u utorak - rekao je Bebica.

- Završili smo onda, nećeš mi se obraćati ni u utorak. Ti si bolestan - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću ići da se lečim, a ti uživaj - rekao je Bebica.

pročitajte još

Šta je smešno? Đukić od Bebice više ne sme ni da progovori s Teodorom, ona izvukla deblji kraj! (VIDEO)

- Ti opet grešiš, a pre minut smo rešili - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Veza na tankom ledu: Sanja i Marko popucali po šavovima, više ne mogu da sakriju svoje probleme! (VIDEO)

Zadruga

BOLESNO TE VOLIM: Uroš žestoko zapenio na Jovanu, pa se umešalo i obezbeđenje! (VIDEO)

Zadruga

Neće još dugo izdržati: Anđela polako, ali sigurno pada na Gastozov šarm, na korak do poljupca pred kamerama (VIDEO)

Zadruga

Teodora i Bebica DETALJNO ANALIZIRALI lik i delo Milene Kačavende: Pala joj je maska, napolju bi je samo OPALILI! (VIDEO)

Zadruga

KADAR NEVERA! Filip i Teodora se preselili u LJUBAVNO GNEZDO, Bebica ih u stopu prati! (VIDEO)

Zadruga

Ne pronalaze zajednički jezik: Sofija ne prestaje da ponižava Terzu, on na ivici živaca! (VIDEO)