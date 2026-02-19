Tebi zeca ne bih poklonio, a ne napravio dete: Asmin Durdžić brutalno izvređao Maju Marinković, ona ne zna gde udara! (VIDEO)

Gori Elita!

Aneli Ahmić obratila se Asminu Durdžića jer je napao zajedno s Majom Marinković, te ga je žestoko prekorila jer navodno udara na omiljenu igračkicu njihove ćerke, ali je potom Asmin ubrzo unakazio Maju prozivkama.

- Norin otac na današnji dan mene napada sa Majom Marinković zbog Norine omiljene igračkice, sram vas bilo - rekla je Aneli.

- Ti si rekla Dači da ćeš napraviti situaciju da te ja napadam sa Majom - rekao je Alibaba.

- Ja sam rekla da ću vas spojiti - rekla je Aneli.

- Za malo para ste se prodali, blama dva. Nasilnik i k*rvetina - rekla je Maja.

- Nemoj Majo mene da mešaš u vaše svađe - rekao je Alibaba.

- Jadna devojčica - rekla je Maja.

- Sram te bilo, pre pet godina sam ti rodila devojčicu za koju ti danas puštaš da je Maja vređa - rekao je Alibaba.

- Dva blama - rekla je Maja.

- Mani se mene, ti si ista ona - rekao je Alibaba.

- Ja nemam dete - rekla je Maja.

- Možda ti ga neko usput napravi - rekao je Alibaba.

- Ti nećeš biti taj, ne brini se. Hteo si da mi praviš Armanda - rekla je Maja.

- Tebi ni zeca ne mogu pokloni, a ne dete pošto ne znaš da sačuvaš psa. Ti si poznata po tome da skačeš do plafona - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić