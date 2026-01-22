AKTUELNO

Brutalno uništenje Teodore Delić: Ivan repetirao vređalicu i unakazio je, ona ne zna gde udara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rastavio je na činioce!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelo Ranković.

Bez dlake na jeziku! Maja shvatila da joj Asmin želi samo dobro, on obećao da će biti uz nju (VIDEO)

- Otkako se ti i Aneli družite, nikad nisi bio onako opušten na žurki. Da li je razlog Aneli? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jednim delom da jer mi prija njena energija, naravno da je ona jedan od razloga - rekao je Anđelo.

- Drago mi je što sam uticala tako na njega, volim kad je opušten - rekla je Aneli.

Ovo je zabolelo: Alibaba zapušio usta Aneli i priznao da će mu Maja uvek biti bitnija od nje! (VIDEO)

Naredno pitanje bilo je za Nenada Macanovića Bebicu.

- Bebice, ko se najviše naslađivao kada je stigao poklon Teodori? - glasilo je pitanje.

- To je Marinković definitivno. Želim da mu podrška pošalje Željkovu sliku, pa da te slike pokazuje kao Teodorine - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo vi nastavite da pravite ovakva sr*nja, meni će do jula biti do j*ja - rekao je Ivan.

Sve veću nadu gaji: Alibaba indirektno priznao da priželjkuje vezu s Majom Marinković! (VIDEO)

- Ja se sećam većinu ovih slika, ne sećam se Teodore da je izgledala kao sad već je ona je totalno lični opis promenila - rekao je Bora.

- Pomagali su da se probije i Atina Ferari, pa što ne bi i Teodori. Ko se još ovako liže sa Takijem? Bili su zajedno - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

