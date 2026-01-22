Brutalno uništenje Teodore Delić: Ivan repetirao vređalicu i unakazio je, ona ne zna gde udara! (VIDEO)

Rastavio je na činioce!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelo Ranković.

- Otkako se ti i Aneli družite, nikad nisi bio onako opušten na žurki. Da li je razlog Aneli? - glasilo je pitanje.

- Jednim delom da jer mi prija njena energija, naravno da je ona jedan od razloga - rekao je Anđelo.

- Drago mi je što sam uticala tako na njega, volim kad je opušten - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Macanovića Bebicu.

- Bebice, ko se najviše naslađivao kada je stigao poklon Teodori? - glasilo je pitanje.

- To je Marinković definitivno. Želim da mu podrška pošalje Željkovu sliku, pa da te slike pokazuje kao Teodorine - rekao je Bebica.

- Samo vi nastavite da pravite ovakva sr*nja, meni će do jula biti do j*ja - rekao je Ivan.

- Ja se sećam većinu ovih slika, ne sećam se Teodore da je izgledala kao sad već je ona je totalno lični opis promenila - rekao je Bora.

- Pomagali su da se probije i Atina Ferari, pa što ne bi i Teodori. Ko se još ovako liže sa Takijem? Bili su zajedno - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić