Brutalno uništenje Teodore Delić: Ivan repetirao vređalicu i unakazio je, ona ne zna gde udara! (VIDEO)

Rastavio je na činioce!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelo Ranković.
- Otkako se ti i Aneli družite, nikad nisi bio onako opušten na žurki. Da li je razlog Aneli? - glasilo je pitanje.
- Jednim delom da jer mi prija njena energija, naravno da je ona jedan od razloga - rekao je Anđelo.
- Drago mi je što sam uticala tako na njega, volim kad je opušten - rekla je Aneli.
Naredno pitanje bilo je za Nenada Macanovića Bebicu.
- Bebice, ko se najviše naslađivao kada je stigao poklon Teodori? - glasilo je pitanje.
- To je Marinković definitivno. Želim da mu podrška pošalje Željkovu sliku, pa da te slike pokazuje kao Teodorine - rekao je Bebica.
- Samo vi nastavite da pravite ovakva sr*nja, meni će do jula biti do j*ja - rekao je Ivan.
- Ja se sećam većinu ovih slika, ne sećam se Teodore da je izgledala kao sad već je ona je totalno lični opis promenila - rekao je Bora.
- Pomagali su da se probije i Atina Ferari, pa što ne bi i Teodori. Ko se još ovako liže sa Takijem? Bili su zajedno - rekao je Ivan.
