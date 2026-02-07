AKTUELNO

Činjenicama ga ugasio kao sveću: Anđelo brutalno zapušio usta Luki, on više ne zna gde udara! (VIDEO)

Argumentima ga razbucao!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića

- Ne čudi me što ovako pričaju, ali slažem se s Janjušem da mi imamo toliko iskustvo i toksičnih odnosa da smo sada nešto naučili i da vidimo šta su greške. Luka ima toliku želju da predstavi sve idealno, i stalno koristi rečenicu: ''Ja sam srećna''. Anita je devojka koja će apsolutno sve da uradi i boleće je uvo, a ona voli malo rijaliti priče. Ono što je rekla Anđelu, isto važi i za nju. Ona je svoju prirodu sputavala ne bi li imala priču i tako dalje, a Luka zbog sebe i svog odnosa ne sme da dopusti neke stvari. Nije samo prevara bitna, suludo je da nekog prevariš za mesec ipo dana, a niko im ovde nije kriv što mi komentarišemo šta čujemo - rekla je Matora.

- Luka sad si tokom reklama napljuvao Anđela, a nisi smeo to da mu kažeš u lice - rekao je Darko.

- Pa rekao sam da mi je nebuloza da mu se svidi najveći neprijatelj njene veze. Isticao je da mu je ona bila izazovna u nekim kombinacijama - rekao je Luka.

- Ja dok sam bio u odnosu sa Anitom, nisam davao povoda niti radio ništa loše, a niti sam hteo drugu odobu i suzdržavao se. To šta ću ja da radim posle dve godine, to nema veze s našim odnosom od pre dve godine. Njihove reči i dela se kose, a moja su se pokalapala i tada i sada - rekao je Anđelo.

- Reči i dela nemaju veze s mislima jer ti ako si s jednom devojkom, a u mislima kad vidiš neku ženu kažeš: ''Kako bih je davio'', to mi je veća prevara - rekao je Luka.

- Ja se slažem s Lukom da ti možeš da budeš u vezi i da razmišljaš kako bi otresao neku, što je on i pokazao da dok je bio s Aneli onda je maštao o Aniti i nju otresao na kraju - rekao je Anđelo.

- Ono što je Luki bilo u glavi dok je bio s Anitom je to i uradio, ja sam danas sa Anitom - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

