Ponovo promenila ploču: Anita više ni sama ne zna da li Luki veruje ili ne, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Preokret!
Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Anitu Stanojlović.
- Zašto si sa Lukom kad mu ne veruješ ništa? - glasilo je pitanje.
- Jesam kontradiktorna jer pričam jedno, a radim drugo. Verujem mu u emocije prema meni, ali više sam nesigurna što se tiče mene nego našeg odnosa. Sve utiče na mene, a ljudi pokušavaju da nas zavade. Mi trebamo da radimo na tom odnosu, napolju će sigurno biti drugačije - rekla je Anita.
- Ja imam poverenje sto posto u nju, sve joj verujem. Ljudi mogu ovde da pričaju šta hoće, ali mene to ne zanima. Ona sama sebe svojim odgovor uništi, treba da ima samopouzdanje - rekao je Luka.
Autor: N.Panić