AKTUELNO

Zadruga

Ponovo promenila ploču: Anita više ni sama ne zna da li Luki veruje ili ne, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Anitu Stanojlović.

pročitajte još

NJIHOV ODNOS JE POSTAO...Nakon brojnih nesuglasica koje su imali Anita i Luka, svoj sud za Pink.rs je dala njena prijateljica! Evo šta kaže za provoka

- Zašto si sa Lukom kad mu ne veruješ ništa? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam kontradiktorna jer pričam jedno, a radim drugo. Verujem mu u emocije prema meni, ali više sam nesigurna što se tiče mene nego našeg odnosa. Sve utiče na mene, a ljudi pokušavaju da nas zavade. Mi trebamo da radimo na tom odnosu, napolju će sigurno biti drugačije - rekla je Anita.

pročitajte još

Aneli i Luka nisu imuni jedno na drugo? Nikad iskrenije progovorili o svom ljubavnom brodolomu, Ahmićeva dodatno podgrejala sumnje: Da mogu da vratim

- Ja imam poverenje sto posto u nju, sve joj verujem. Ljudi mogu ovde da pričaju šta hoće, ali mene to ne zanima. Ona sama sebe svojim odgovor uništi, treba da ima samopouzdanje - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kleo se u prijateljstvo s njim, a sad ga otpisao očas posla: Anita zabranila Luki da se druži s Karićem, on ne sme da zucne! (VIDEO)

Zadruga

Raskrinkana igra Luke Vujovića: Aneli obelodanila sve tajne poglede, Anita nikome ne veruje dok ne vidi sve svojim očima! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Miljana shvatila da Alibaba voli Aneli, on se odmah pobunio! (VIDEO)

Zadruga

ILI ONA ILI ANELI: Anita ne prestaje, postavila Luki ultimatum (VIDEO)

Domaći

LJUTA KAO RIS: Aneli rešila da zagorča Asminu život! Toša navukao Anđela da prizna da je pao poljubac sa Ahmićevom, ona promenila ploču odmah (VIDEO)

Zadruga

Više ni Tamaru ne sluša: Anita se pustila sa lanca i počela sama da upravlja svojim životom, pa priznala da ipak veruje Mini Vrbaški! (VIDEO)