Ne kuni se, svi će ti se smejati: Dača jednim priznanjem o Luki totalno pomutio Aniti um, više ne zna gde udara! (VIDEO)

Sve veći haos!
Dača Virijević naišao je na vratima Bele kuće, te je Anita Stanojlović iskoristila priliku da ga upita za situaciju Maje Marinković i Luke Vujović, a potom je nastao i novi haos.
- Je l' došao u gaćama do Majinog kreveta? - upitala je Anita.
- Da - rekao je Dača.
- Laž, nisam - rekao je Luka.
- Ja gledam jer znam da će doći do te scene i Maja ti govori: ''Luka, što to radiš?'', a ti si u tom trenutku prišao do njenog kreveta - rekao je Dača.
- Nisam bio u gaćama - rekao je Luka.
- Luka, ne kuni se jer će ti se smejati napolju - rekao je Dača.
- Ja njemu verujem da on ne bi bio s Majom - rekao je Luka.
- Ti bi njoj zamerio da pored Anđela prolazi u gaćama - rekao je Dača.
- Ajde otišao sam - rekao je Luka.
- Sad ćeš da vidiš. Je l' ti ovo namerno radiš? - upitala je Anita.
- Eno ti ga Dača, idi pričaj s njim - rekao je Luka.
- Ti meni praviš haos, šta meni ovo treba u životu? - upitala je Anita.
Autor: N.Panić