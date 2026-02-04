AKTUELNO

Zadruga

Ne kuni se, svi će ti se smejati: Dača jednim priznanjem o Luki totalno pomutio Aniti um, više ne zna gde udara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve veći haos!

Dača Virijević naišao je na vratima Bele kuće, te je Anita Stanojlović iskoristila priliku da ga upita za situaciju Maje Marinković i Luke Vujović, a potom je nastao i novi haos.

- Je l' došao u gaćama do Majinog kreveta? - upitala je Anita.

- Da - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Laž, nisam - rekao je Luka.

- Ja gledam jer znam da će doći do te scene i Maja ti govori: ''Luka, što to radiš?'', a ti si u tom trenutku prišao do njenog kreveta - rekao je Dača.

- Nisam bio u gaćama - rekao je Luka.

- Luka, ne kuni se jer će ti se smejati napolju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njemu verujem da on ne bi bio s Majom - rekao je Luka.

- Ti bi njoj zamerio da pored Anđela prolazi u gaćama - rekao je Dača.

- Ajde otišao sam - rekao je Luka.

- Sad ćeš da vidiš. Je l' ti ovo namerno radiš? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eno ti ga Dača, idi pričaj s njim - rekao je Luka.

- Ti meni praviš haos, šta meni ovo treba u životu? - upitala je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

