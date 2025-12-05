AKTUELNO

Zadruga

Ne zna gde udara: Luka na meti osuda takmičara zbog ogovaranja Aneli, Anđelo mu lupio šamar realnosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović ogovara Aneli Ahmić s drugim cimerima.

- On radi sve da bi sebe oprao kako bi ja ispala najgora, ali dobro - rekla je Aneli.

- Cilj je na kraju uvek isti i to je da Aneli pokaže neke stvari, a on želi da se bori za ljubav i tako dalje. Čuli smo da je Aneli želela da spoji krevete sa Asminom, a on prećuti njoj i ide priča svim ljudima. Pokušavam da shvatim da li on u rijalitiju pokušava da ispadne jadan, a ima milion grešaka - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Zorica rekla da mislim na sebe i da me svi j*bu sa svih strana - rekao je Luka.

- On da voli Aneli, on bi imao prirodnu reakciju na njen klip sa Alibabom gde leži na njoj, ali on je ne voli i nije imao prirodnu reakciju. Aneli ništa ne veruju ljudi napolju jer stalno menjaš iskaze o nasilju - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

