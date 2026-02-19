AKTUELNO

Greota za dete, prodali su sve što su mogli: Maja razvezala jezik i uzvratila žestok udarac Alibabi, Aneli likuje na sav glas! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tenzija se ne smiruje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li bi Anita bila srećna da su je stavili u lisice s Anđelom? - glasilo je pitanje.

- Naravno, tad joj ne bi bio problem. Verovatno je puno bolelo što ona i Anđelo nisu izglasani - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ne bih prihvatila, nisam uopšte razmišljala o tome već sam u sekundi reagovala na pismo - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Ako ti ne odgovara sprdnja s Asminom, zašto mu jasno ne staviš do znanja da ti se ne sviđa već ti odgovara da praviš haos zbog jaja i cirkus s njim, a onda kažeš da ti se ne sviđa? - glasilo je pitanje.

- Kontradiktorni su gledaoci, ali hvala mu što me i malopre branio od gledalaca. Ja s nasilnikom više ne razgovaram - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam nju izbacio iz izolacije, a ne ona mene. Sad je Maja pokazala svoje pravo lice, nek plivaju u svom mulju Aneli i Maja sama nemoj da me ona uvlači - rekao je Alibaba.

- Oboje su dno dna, sa mnom loptu neće spustiti on iako je pokušao. Devojčica je danas napunila pet godina, a majka joj je tri godine u rijalitiju i velika greota. Hvala njemu na lažnom branjenju, pošto sam sad shvatila to. On ne može da prihvati poraz, mene niko ne može da izbaci iz izolacije. Mogla sam da ga vratim u detinjstvo kada mi je stisnuo ruku, ali neću da ispadam nasilnica - rekla je Maja.

- Meni je drago što je Maja izvozala ovu budalu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

