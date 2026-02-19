AKTUELNO

Takmiče se ko će veću tortu da pošalje: Aneli odrukala Ivana Marinkovića, on žestoko udario na podršku nje i Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

Asmin Durdžić pao na testu: Maja Marinković mu skapirala taktiku, pa obrnula igricu! (VIDEO)

- Koliko bole pokloni, pa ovako vređaš i provociraš Aneli i Anđela? Nju si zamrzeo samo zbog Anđela? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikoga ne mrzim. Čak nekad Anđelo i ja uđemo u normalnu diskusiju u toku rijalitija, ali očima ne mogu da ga gledam apsolutno. Pokloni me ne bole, to su preletačke grupe koji svake godine nađu nove ljude da ih podržavaju - rekao je Ivan.

Očitao im bukvicu: Anđelo saznao da mu Luka i Anita spletkare, pa pukao od besa! (VIDEO)

- Kada je video Asminovu tortu i moju tortu, on je rekao: ''Kakvi fanatici, takmiče se''. Ja sam molila, ali znala sam da će ljudi poslati svakako tortu - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za 

