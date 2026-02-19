Takmiče se ko će veću tortu da pošalje: Aneli odrukala Ivana Marinkovića, on žestoko udario na podršku nje i Alibabe! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.
- Koliko bole pokloni, pa ovako vređaš i provociraš Aneli i Anđela? Nju si zamrzeo samo zbog Anđela? - glasilo je pitanje.
- Ja nikoga ne mrzim. Čak nekad Anđelo i ja uđemo u normalnu diskusiju u toku rijalitija, ali očima ne mogu da ga gledam apsolutno. Pokloni me ne bole, to su preletačke grupe koji svake godine nađu nove ljude da ih podržavaju - rekao je Ivan.
- Kada je video Asminovu tortu i moju tortu, on je rekao: ''Kakvi fanatici, takmiče se''. Ja sam molila, ali znala sam da će ljudi poslati svakako tortu - rekla je Aneli.
Naredno pitanje bilo je za
Autor: N.Panić