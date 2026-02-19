Najbitnije je imati nadu: Anita otkrila da li će Luka konačno preboleti Aneli s njom! (VIDEO)

Hit!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.
- Šta je tebi Aneli problem što mi vidimo da je Luka voli? Svakako sa tobom ima samo s*ks - glasilo je pitanje.
- Valjda će je nekad preboleti sa mnom - rekla je Anita.
Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.
- Pošto si ti sprečavao Anitu dok je razbijala imanje, da li si ti video negde Aneli pošto mi nismo, a čujemo od Luke da je sve vreme provocirala? - glasilo je pitanje.
- Nisam - rekao je Janjuš.
- To su dve različite situacije - rekla je Anita.
- Ja njih nisam dirala, ona je mene sve vreme nazivala k*rvetinom i onda sam joj ja tek posle dobacila - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić