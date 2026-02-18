Počela i da pravi svoja pravila: Anita dala Luki zeleno svetlo za lisice s Aneli, ali pod ovim uslovom! (VIDEO)

Hit!

Anita Stanojlović ipak je donela odluku da Luka Vujović može da bude vezan sa Aneli Ahmić lisicama, ali pod uslovom da i ona bude vezana s njima.

- Možeš da tražiš da ne gubim pare da dobiješ i ti lisicu - rekao je Luka.

- Može da ja budem s druge strane vezana za nju. Tako može, da spavaš između dve žene u krevetu - rekla je Aneli.

- To bi tek bio haos, Aneli bi poludela što je Drvo pustilo - rekao je Luka.

- Boli me k*rac - rekla je Anita.

- Napravila bi neki krevet - rekao je Luka.

- Blam je da su se svi j*bali međusobno i sad zajedno hodaju - rekla je Anita.

- Aneli ne bi pristala, mada bi ako si ti to dobila - rekao je Luka.

- To je zadatak, mora - rekla je Anita.

- Ja bih dete poslao s tim parama na Zanzibar, ni kriv, a ni dužan sam n*jebao - rekao je Luka.

- To ću tražiti uslov da ne budeš kažnjen - reekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić