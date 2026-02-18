AKTUELNO

Zadruga

Počela i da pravi svoja pravila: Anita dala Luki zeleno svetlo za lisice s Aneli, ali pod ovim uslovom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Anita Stanojlović ipak je donela odluku da Luka Vujović može da bude vezan sa Aneli Ahmić lisicama, ali pod uslovom da i ona bude vezana s njima.

pročitajte još

Deni Boneštaj i Tina Amore stigli u Elitu: Odmah se latili mikrofona i krenuli da ređaju hitove! (VIDEO)

- Možeš da tražiš da ne gubim pare da dobiješ i ti lisicu - rekao je Luka.

- Može da ja budem s druge strane vezana za nju. Tako može, da spavaš između dve žene u krevetu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To bi tek bio haos, Aneli bi poludela što je Drvo pustilo - rekao je Luka.

- Boli me k*rac - rekla je Anita.

- Napravila bi neki krevet - rekao je Luka.

pročitajte još

Našao novu taktiku da glumi žrtvu: Bebica želi u krevet, Teodora hladna kao led! (VIDEO)

- Blam je da su se svi j*bali međusobno i sad zajedno hodaju - rekla je Anita.

- Aneli ne bi pristala, mada bi ako si ti to dobila - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je zadatak, mora - rekla je Anita.

pročitajte još

Ludilo u najavi: Veliki šef poslao specijalnu nagradu za vezane parove, ovacije u kući (VIDEO)

- Ja bih dete poslao s tim parama na Zanzibar, ni kriv, a ni dužan sam n*jebao - rekao je Luka.

- To ću tražiti uslov da ne budeš kažnjen - reekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Anita dala Luki zeleno svetlo za Rajsko ostrvo s Aneli, takmičari u totalnom šoku! (VIDEO)

Zadruga

Za nju nema boljeg od Luke Vujovića: Anita mu dala zeleno svetlo za sve, spremna da trpi Maju i Aneli samo da ostanu zajedno! (VIDEO)

Domaći

HOĆE DA GA ZGROMI! Anita nastavila da pravi dramu, Luki zabranila i da pomisli na sudbinske lisice sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu očima da je gledam: Janjuš sasuo Matoroj sve u lice, ona mu dala zeleno svetlo za muvanje Dragane! (VIDEO)

Zadruga

Kralju, GOTOV SI! Mića prognozira Luki da će ga Anita UNIŠTITI: Čekaju te ne lisice, nego KAVEZ! (VIDEO)

Extra

ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Psihodelični lek koji koriste ŠAMANI može pomoći u borbi s depresijom, ali samo pod jednim uslovom