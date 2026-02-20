AKTUELNO

Zadruga

Bitno joj je da ujutru skače, da snima klipove za p*rnhab, a ne njen sin! Aneli rešila da Anitu zakuca za dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka ne može da je odbrani.

Aneli Ahmić prva je nominovala danas, a ona je na listu za "odstrel" stavila ljutu suparnicu Anitu Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je bila pobednica, a ove godine ne zaslužuje da bude ovde, zbog svega što je izgovorala. Nagovarala je mog bivšeg partnera da iznosi sve da bi se meni oduzelo dete

- To je laž, to tebe nagovara trećeplasirani - rekao je Luka.

- Nagovara ga da gubi honorare, pokazala je nepoštovanje kad nam nije dozvolila zadatak da uradimo. Pokazala je da joj je k bitniji od novca, bitno joj je da ujutru skače i snima klipove za pornhab, njen sin je već naučen da priča da je Anđelo p... Znači zreo dečak koji zna šta se dešava sa njom i njenom novom vezom

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

