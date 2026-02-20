AKTUELNO

Zadruga

KAKAV KRINDŽ! Filip Đukić progutao ponos, popio sva poniženja i nominovao po liniji manjeg otpora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije imao hrabrosti za jaču nominaciju?

Bora Terzić Terza nominovao je Bebicu, a nakon njega nominovala je Sara Stojanović.

- Ja ću nominovati jednog mog bivšeg, praštala sam neoprostivo, ponizila sam moju porodicu, nije trebalo da pređem preko nekoh stvari, baka mi je imala nervni slom, izjavio je da idemo da se k*rvamo, rekao mi je da sam kondilomka, ja sam kriva - rekla je Sara i nominovala Saleta Luksa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam koflikte ni sa kim. Nominujem ovu novu, Ivanu, nije progovorila dve reči, meni to nije normalno, ili je žena previše normalna za ovo - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako nemaš konflikte? A Bebica, aha dobro dobro, ti ga sad i savetuješ - rekaoj je Ivan.

Autor: R.L.

