AKTUELNO

Zadruga

Ide joj para na uši: Kačavneda postala osetljiva na Mikijev prljav humor, napravila karambol zbog dve šalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je Milenom Kačavendom o haosu koji je danas tokom celog dana imala sa Mikijem Dudićem.

- Zbog čega si se smrtno uvredila kad je Miki rekao da će možda on tebe da opali? - pitao je Darko.

pročitajte još

Informacije iz prve ruke: Filip otkrio kako je biti treći član veze Teodore i Bebice, analizirao njihove višečasovne svađe! (VIDEO)

- Nikad se tako nismo šalili, danas sam bila na ivici da napravim haos. Ja sam kuvala palentu, on stoji i kako pućka pomerila sam se i on je rekao: "Pazi da mi ne spališ mošnice". Ja sa njim nemam takav odnos. Ja sam mu rekla da za crnim stolom ima te mentolke, pa sa njima. Ja znam da smo kadrirani i da sa mnom tu vrstu razgovora i šale ne može da ima. Ja se njemu nisam nijende sekunda na takakv način obratila. Ja se nisam udala za njega, nego nas je Veliki šef vezao. Rekla sam mu da mi se više ne obraća - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki, kakvog je ukusa Milenina pica? - pitao je voditelj.

- Zabranio mi je doktor, izvadio sam zub - rekao je Miki.

pročitajte još

Ucenjivala me i htela da opšti s bivšim: Anđelo više ne štedi Anitu, rešio da sva njena nedela raskrinka do koske! (VIDEO)

- Nisam znala da je Miki ovako duhovit - dodala je ona.

- Napad je najbolja odbrana. Ja ne vidim da sam nju nešto uvredio. Spontan sam, kako se osećam tako se i ponašam, ali možda sam prešao neke grenica ukusa. Vreme koje provodim je poređeno njoj 95%, a u suprotnom bismo pali zadatak. Ona je kao muško, vuče me, a ja idem za njom kao telo - pričao je Dudič.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sad se smuvajte i to je to: Boginji ide para na uši, Filipu napravila haos zbog Jovane Cvijanović! (VIDEO)

Zadruga

Aniti ide para na uši: Dača raskrinkava tajne poglede Maje i Luke, oni svim silama štite jedno drugo! (VIDEO)

Domaći

Mina Vrbaški bljuje vatru: Napravila Viktoru haos zbog Aneli, on poludeo i pokazao joj zube! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda postala tražena riba u Beloj kući: Završila na žestokom stubu srama! Pokušava da se opere od Anđela, a ide u sve veći kanal (VIDEO)

Zadruga

Paljba na Boru Santanu: Cimeri misle da je nesposoban, njemu ide para na uši! (VIDEO)

Domaći

Hitno reagovalo obezbeđenje: Miljana napravila karambol Ivanu! (VIDEO)