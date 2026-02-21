Ide joj para na uši: Kačavneda postala osetljiva na Mikijev prljav humor, napravila karambol zbog dve šalje! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je Milenom Kačavendom o haosu koji je danas tokom celog dana imala sa Mikijem Dudićem.

- Zbog čega si se smrtno uvredila kad je Miki rekao da će možda on tebe da opali? - pitao je Darko.

- Nikad se tako nismo šalili, danas sam bila na ivici da napravim haos. Ja sam kuvala palentu, on stoji i kako pućka pomerila sam se i on je rekao: "Pazi da mi ne spališ mošnice". Ja sa njim nemam takav odnos. Ja sam mu rekla da za crnim stolom ima te mentolke, pa sa njima. Ja znam da smo kadrirani i da sa mnom tu vrstu razgovora i šale ne može da ima. Ja se njemu nisam nijende sekunda na takakv način obratila. Ja se nisam udala za njega, nego nas je Veliki šef vezao. Rekla sam mu da mi se više ne obraća - rekla je Milena.

- Miki, kakvog je ukusa Milenina pica? - pitao je voditelj.

- Zabranio mi je doktor, izvadio sam zub - rekao je Miki.

- Nisam znala da je Miki ovako duhovit - dodala je ona.

- Napad je najbolja odbrana. Ja ne vidim da sam nju nešto uvredio. Spontan sam, kako se osećam tako se i ponašam, ali možda sam prešao neke grenica ukusa. Vreme koje provodim je poređeno njoj 95%, a u suprotnom bismo pali zadatak. Ona je kao muško, vuče me, a ja idem za njom kao telo - pričao je Dudič.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić