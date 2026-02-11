Sad se smuvajte i to je to: Boginji ide para na uši, Filipu napravila haos zbog Jovane Cvijanović! (VIDEO)

Drama!
Tanja Boginja ljubomorisala je jer Filip Đukić razgovara sa Jovanom Cvijanović.
- Rekao sam da spavaš i da nisi unela novu energiju, ali... - govorioje Đukić.
- Vi se sad smuvajte i to je to. Kakvo je ovo ponašanje? - pitala je Boginja.
- Rekla si neke stvari koje su uzburkale sve - dodao je Đukić.
- Filipe, jako si bezobrazan prema meni - nastavila je Boginja.
- Ja sam rekao šta sam rekao na nominacijama - rekao je Đukić.
- Ne s*ri. Sad vidim kakvo je zlo ova Aneli, ona je večeras htela da se umeša u moj i njegov odnos. Toša je rekao parovi da igraju - rekla je Boginja.
Autor: A. Nikolić