Sad se smuvajte i to je to: Boginji ide para na uši, Filipu napravila haos zbog Jovane Cvijanović! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Tanja Boginja ljubomorisala je jer Filip Đukić razgovara sa Jovanom Cvijanović.

- Rekao sam da spavaš i da nisi unela novu energiju, ali... - govorioje Đukić.

- Vi se sad smuvajte i to je to. Kakvo je ovo ponašanje? - pitala je Boginja.

- Rekla si neke stvari koje su uzburkale sve - dodao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, jako si bezobrazan prema meni - nastavila je Boginja.

- Ja sam rekao šta sam rekao na nominacijama - rekao je Đukić.

- Ne s*ri. Sad vidim kakvo je zlo ova Aneli, ona je večeras htela da se umeša u moj i njegov odnos. Toša je rekao parovi da igraju - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

