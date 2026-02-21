AKTUELNO

Kotež me neće videti nikad više: Terza i Teodora razvezali jezike, Bebica i Sofija će poludeti zbog ovog razgovora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Teodora Delić i Borislav Terzić Terza pričali su u kući odabranih. On je shvatio da je Viktor sa Minom Vrbaški samo zarad rijalitija, a onda ju je prozivao jer je pokušavao da je izvuče iz veze, ali mu to nije pošlo za rukom.

- Mina i Viktor, mislim da je on samo zbog rijalitija i da ga lože ove priče Aneli i Maja. Ja sam pričao sa njim i nikad mu nisam bušio vezu kao tvoju, ali tvoju sam morao jer smo se dogovarali - rekao je Terza.

- Bušio si kad treba i ne treba. Znaš koliko puta sam videla neke stvari i ćutala, ali ne sad, bio si sa Milicom. Ja sam te štitila 300 puta - dodala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam lagao za tebe da te izvučem iz veze, ali ne vredi. Tebi treba onaj što lopatom isteruje đavola - rekao je Terza.

- Ti ne kapiram, ja kad prozivam ne prozivam vas kad se raspravljam sa Sofijom. To su ženske rasprave i ne treba da se mešaš. Ona je prema meni bezobrazna i bez razloga napravi klip kako priča da sam k*rvatina. Ja nikad ne diram prva jer nisam taj lik - govorila je Delićeva.

- Kako ćeš ti sad kod njega kući? - pitao je Terza.

- Nikad neću otići, mene Kotež više neće videti. Pravo idem kod mojih, a onda stan i Beograd - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

