ZA KOTEŽ NE ŽELI NI DA ČUJE! Teodora oplela po Bebičinim roditeljima, istakla da u njegovu kuću više NIKAD neće kročiti: VREĐALI SU MOJU PORODICU I MENE! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Nenad Macanović Bebica razgovarao je sa Teodorom Delić o tome da li je Borislavu Terziću Terzi pričala da ne planira da se vraća u Kotež kod njega nakon rijalitija.

- Ja kročiti tamo više nikada neću - kazala je Teodora.

- Nikada nećeš? - upitao je Bebica.

- Ne želim da vidim ni tvoju majku, ni tvog oca. Učila sam tvoju decu da voze rolere, a oni su nakon svega pričali da sam ku*vetina i vređali me najstrašnije i moju majku. Želim nakon rijalitija da odvedem roditelje na neko putovanje. Oni su meni svetinja. Ko zna šta sve proživljava svakodnevno zbog našeg odnosa - kazala je Teodora.

Autor: S.Z.